Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và địa phương Australia

Vừa qua, tại Trung tâm Firehouse ở thành phố Belmont, bang Tây Australia, đã diễn ra sự kiện “Ask an Expert - Belmont Business Sundowner" do Hiệp hội Doanh nghiệp Belmont (Belmont BEC) tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận các cơ hội kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu.

Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà; đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines tại bang Tây Australia Đoàn Thắng; cùng đại diện các doanh nghiệp, ngành hàng, các chuyên gia và tổ chức hỗ trợ kinh doanh tại bang Tây Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà đã giới thiệu tiềm năng và thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và bang Tây Australia trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông sản, năng lượng, khoáng sản, giáo dục và du lịch...; đồng thời cho biết bang Tây Australia hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên, hỗ trợ kết nối thông tin, mở rộng thị trường và khai thác tối đa tiềm năng hợp tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện mang đến nhiều thông tin chuyên sâu trong các chủ đề xuất khẩu, logistics, thương hiệu, an ninh mạng, xuất khẩu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)..., góp phần quảng bá, nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp bang Tây Australia và mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Tại sự kiện, bà Kelly Crossley - đại diện công ty vận tải Transitaimer WA của Australia - đã trình bày các giải pháp quản lý logistics hiện đại, tối ưu hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Ông Hugh Collin - đại diện Viet Coffee, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất các sản phẩm càphê và trà Việt Nam tại Australia và châu Á - đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam tại thị trường quốc gia châu Đại Dương này.

Theo ông Collin, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu càphê lớn thứ hai thế giới, chiếm 20% thị phần toàn cầu, nổi tiếng nhờ hàm lượng caffeine cao và hương vị đậm đà. Viet Coffee đặt mục tiêu quảng bá sâu rộng càphê Việt Nam chất lượng cao ra thị trường thế giới.

Trong khi đó, bà Nageswaree Kodai - đại diện Belmont BEC - giới thiệu chương trình hội thảo trực tuyến “Safe AI for Business” (tạm dịch: Sử dụng AI an toàn trong kinh doanh), hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn và hiệu quả.

Ông Kumar Peiris - đại diện tổ chức TCF Australia Export Project - cung cấp chiến lược mở rộng xuất khẩu và bán hàng trực tuyến, bao gồm tư vấn xuất khẩu miễn phí, hội thảo “Giới thiệu xuất khẩu,” hướng dẫn xây dựng kế hoạch marketing quốc tế và các giải pháp giảm thiểu rủi ro thương mại.

Nhân dịp này, Belmont BEC cũng giới thiệu các chương trình đào tạo chi phí thấp nhằm nâng cao năng lực cho các SME, đặc biệt trong kỹ năng quản trị và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.

Tổ chức PCF (Project/Program for Community & Family) cũng mang đến các gói tư vấn thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp về kế hoạch xuất khẩu, xây dựng thương hiệu và kết nối đối tác toàn cầu.

Với nội dung đa dạng và tính ứng dụng cao, sự kiện đã trang bị cho cộng đồng doanh nghiệp tại bang Tây Australia kiến thức thực tiễn, giải pháp chiến lược và định hướng rõ ràng để hội nhập thị trường quốc tế một cách bài bản và bền vững.

Thành phố Belmont là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất của bang Tây Australia. Với vị trí chiến lược gần sân bay quốc tế Perth, Belmont được xem là cửa ngõ kết nối thương mại, logistics và du lịch của bang.

Thành phố này sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, đặc biệt mạnh về bán lẻ, sản xuất, vận tải và dịch vụ, đồng thời đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Belmont cũng là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thân thiện và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ./.

