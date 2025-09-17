Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Sáng 17/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ /TW của Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ /TW của Bộ Chính trị.

ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-2.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-3.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-4.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-5.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-ve-danh-gia-viec-trien-khai-nghi-quyet-cua-trung-uong-va-bo-chinh-tri-7.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ #Nghị quyết số 19-NQ/TW #Nghị quyết số 06-NQ/TW #Bộ Chính trị TP. Hà Nội
