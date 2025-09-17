Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.