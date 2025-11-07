Tổng thống bị quấy rối, Mexico tăng cường chế tài xử phạt tội xâm hại tình dục

Ngày 6/11, Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục, hướng tới việc bảo đảm công bằng và an toàn hơn cho phụ nữ.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Claudia Sheinbaum chính thức nộp đơn tố cáo lên Viện Công tố Thành phố Mexico đối với một người đàn ông có hành vi quấy rối bà tại khu vực trung tâm thủ đô.

Theo thông tin từ Bộ Phụ nữ nước này, hành vi “lạm dụng tình dục” hiện chưa được quy định thống nhất là tội danh hình sự tại 32 bang của Mexico.

Trong khi 19 bang có khung pháp lý và các tình tiết tăng nặng rõ ràng để xử lý tội danh này, 9 bang khác vẫn còn thiếu quy định cụ thể và 4 bang chưa xác định rõ hành vi nào được coi là xâm hại hoặc lạm dụng tình dục.

Phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ cùng ngày, Bộ trưởng Phụ nữ Citlalli Hernández Mora nhấn mạnh một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là thống nhất các quy định pháp lý và đưa hành vi lạm dụng tình dục trở thành tội danh nghiêm trọng, được xử lý đồng nhất tại cả 32 bang.

Chính phủ liên bang sẽ phối hợp với Quốc hội và các nghị viện tại từng bang để thống nhất các bộ luật hình sự hiện hành, bảo đảm mọi hành vi xâm hại phụ nữ đều bị truy cứu và xử lý theo cùng một tiêu chuẩn pháp lý.

Theo Bộ luật Hình sự Liên bang Mexico, hành vi lạm dụng tình dục bao gồm việc sờ soạng, ép buộc nạn nhân chứng kiến hành vi mang tính tình dục hoặc phô bày cơ thể nạn nhân, sẽ đối mặt với mức phạt từ 6 đến 10 năm tù giam cùng tiền phạt tương đương 200 ngày lương tối thiểu.

Mức án sẽ tăng nặng nếu có thêm tình tiết sử dụng bạo lực, hoặc nạn nhân là trẻ em hay người thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Tại cuộc họp báo có sự tham dự của Tổng thống Sheinbaum, Bộ trưởng Phụ nữ Citlalli cho biết bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, kế hoạch cũng chú trọng đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa, nhằm khuyến khích nạn nhân lên tiếng, đồng thời thay đổi nhận thức xã hội về bình đẳng giới.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh bà quyết định nộp đơn tố cáo “không chỉ vì bản thân, mà vì hàng triệu phụ nữ Mexico đang phải đối mặt với những hành vi tương tự mỗi ngày."

Theo giới quan sát, vụ việc quấy rối Tổng thống Sheinbaum đã làm nổi bật thực trạng đáng lo ngại về nạn quấy rối và bạo lực giới tại Mexico, nơi mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng trăm vụ xâm hại tình dục.

Việc chính phủ khẩn trương ban hành kế hoạch hành động thống nhất được xem là bước đi mạnh mẽ, thể hiện cam kết của nhà cầm quyền trong việc xây dựng môi trường an toàn hơn cho phụ nữ, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi xâm hại, bất kể người gây ra là ai, đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 4/11, Tổng thống Sheinbaum lựa chọn đi bộ cùng êkíp để đến một sự kiện chính thức tại khu vực trung tâm lịch sử của Mexico City.

Trong lúc di chuyển, một người đàn ông được cho là đang trong trạng thái say rượu bất ngờ tiếp cận, ôm Tổng thống và có ý định hôn.

Ngay sau vụ việc, đối tượng đã bị lực lượng an ninh khống chế và đưa về cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico cũng như khu vực Bắc Mỹ khẳng định không có kế hoạch tăng cường biện pháp bảo vệ cá nhân, cho rằng việc duy trì tiếp xúc gần gũi với người dân là nguyên tắc bà theo đuổi từ khi bước vào chính trường./.

