Tổng thống Putin: Nga cần ổn định chính trị hơn bao giờ hết

Theo TASS và RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đặc biệt cần sự ổn định chính trị, coi đây là nền tảng cho thành công trên mọi lĩnh vực, từ quân sự, an ninh đến kinh tế.

Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova, ông Putin nói: “Người dân hiểu tầm quan trọng của điều này đối với Nga từ trước đến nay. Trong tình hình hiện nay, điều đó còn quan trọng gấp hai, ba lần so với trước kia. Ổn định chính trị và sự ổn định của hệ thống chính trị của chúng ta cũng như tình hình chính trị nội bộ là yếu tố then chốt."

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định chính quyền đang nỗ lực củng cố hệ thống chính trị quốc gia, bất chấp mọi khó khăn.

Theo ông Putin, Nga đang đạt tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực, kể cả quân sự, an ninh và kinh tế./.

Tổng thống Nga Putin khẳng định tương lai thuộc về thế giới đa cực Khi kết thúc bài phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định thế giới sẽ là thế giới đa cực trong vài thập kỷ tới đây.