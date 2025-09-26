TP Hồ Chí Minh: Khởi công xây dựng lưới điện thông minh ở Côn Đảo

Ngày 26/9, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức lễ khởi công công trình "Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo."

Đây là công trình hiện thực hóa chiến lược phát triển đặc khu kinh tế-sinh thái biển hiện đại, xanh, bền vững và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC nhấn mạnh công trình này là bước đi quan trọng để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển đặc khu Côn Đảo thành khu kinh tế-sinh thái biển hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Côn Đảo không chỉ là vùng đất lịch sử thiêng liêng mà còn có tiềm năng lớn về kinh tế biển và du lịch sinh thái do vậy, để bứt phá phát triển, hạ tầng năng lượng cần phải đi trước.

Theo ông Bảo, công trình sẽ ứng dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại như tự động hóa 100% lưới trung, hạ thế, giám sát từ xa, phân tích dữ liệu vận hành online, tích hợp nguồn điện phân tán, đồng thời đảm bảo an ninh bảo mật dữ liệu. Qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu vận hành, giảm tổn thất và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC tặng quà các đơn vị thi công công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo.” (Ảnh: TTXVN phát)

"Đây không chỉ là công trình kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm đổi mới và hội nhập của ngành điện lực trong thời kỳ chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng toàn diện. Công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng trong ngành điện lực Việt Nam mà còn thể hiện sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân Thành phố trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển đặc khu kinh tế-sinh thái biển hiện đại, xanh và bền vững," ông Bảo chia sẻ.

Không giấu được niềm vui khi thấy lưới điện thông minh đang hình thành trên vùng đất đến Côn Đảo, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo cho biết trước đây, việc cung cấp điện tại Côn Đảo gặp nhiều khó khăn, người dân phải chịu cảnh cúp điện luân phiên, ảnh hưởng lớn đến đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Đầu tháng Chín vừa qua, Côn Đảo chính thức hòa lưới điện quốc gia đánh dấu bước ngoặt lịch sử, chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn điện diesel, mở ra thời kỳ phát triển mới. Nay tiếp tục khởi công lưới điện thông minh là bước đột phá quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại đặc khu.

Theo ông Hiền, dù Côn Đảo đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là về năng lượng. Do vậy, chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn để công trình được triển khai thuận lợi.

"Tôi cũng mong ngành điện Thành phố, các đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ; đồng thời tiếp tục nghiên cứu ngầm hóa lưới điện, phù hợp định hướng phát triển "sáng-xanh-sạch-đẹp," ông Hiền chia sẻ.

Nghi thức khởi công công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo.” (Ảnh: TTXVN phát)

Theo EVNHCMC, công trình xây dựng lưới điện thông minh sẽ góp phần hiện đại hóa hệ thống điện trên đảo, nhất là khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về lưới điện thông minh, tích hợp hệ thống SCADA, giám sát trực tuyến, tự động hóa lưới trung thế, quản lý mất điện bằng bản đồ số và vận hành phòng điều khiển hiện đại.

Qua đó, góp phần hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số của ngành điện, giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và bảo vệ môi trường.

Giai đoạn tiếp theo, EVNHCMC sẽ triển khai các mô hình microgrid, tích hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS), phát triển các nguồn năng lượng xanh và hạ tầng sạc xe điện hiện đại.

Những giải pháp công nghệ này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng điện tương đương với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mang lại nhiều tiện ích số hiện đại cho người dân và doanh nghiệp trên đảo, góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành hình mẫu phát triển năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường tại khu vực biển đảo Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/9/, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng Ban Quản lý dự án Điện 3 đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đảo, thay thế nguồn điện diesel truyền thống luôn gây nhiều khó khăn, tốn kém, đồng thời giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển từ Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ra Côn Đảo, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được các đơn vị trong nước thực hiện, thể hiện sự làm chủ công nghệ thi công trên biển của ngành điện Việt Nam, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc./.

