Triệt phá đường dây 'khủng' buôn lậu thực phẩm chức năng tại TP. Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, với tổng trị giá hàng hóa thu giữ và xác minh lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ riêng một phần hành vi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Profit đã sử dụng thủ đoạn gian dối để nhập lậu lô hàng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 16/4/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Profit đăng ký 08 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada). Tuy nhiên, công ty này không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Để thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép, đối tượng đã khai báo gian dối rằng mặt hàng này là "thực phẩm bổ sung" và sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ, qua đó tuồn lô hàng khổng lồ trị giá hơn 40 tỷ đồng vào thị trường nội địa.

Vụ triệt phá do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố thực hiện, nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại và Tết Nguyên đán 2026.

Tang vật thu giữ. (Nguồn CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Quá trình điều tra ban đầu xác định Tạ Văn Vinh (sinh năm 1971), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Profit, là đối tượng cầm đầu. Đối tượng cùng hai thuộc hạ là Phan Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (sinh năm 2001) đã lợi dụng những kẽ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của hải quan và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm để tổ chức buôn lậu các sản phẩm từ châu Âu như Biotech (Hungary) và Mutant (Canada).

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ một container hàng hóa nhập khẩu khác của công ty này. Lô hàng gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu Hydro Whey Zero các hương vị Chocolate, Vanilla, Strawberry của Biotech, với trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu. Các đối tượng Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên đã bị khởi tố bị can và bị áp dụng lệnh bắt để tạm giam, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội./.