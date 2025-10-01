Trường học Hà Nội khẩn trương dọn dẹp sau mưa ngập, sẵn sàng đón học sinh trở lại

Trận mưa lớn ngày 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy và học trên địa bàn thành phố. Ngày 1/10, học sinh toàn thành phố nghỉ học, nhiều trường đại học học trực tuyến. Ngay sau khi nước rút, các trường bị ngập cũng khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại.

Tại trường Tiểu học Mai Dịch (phường Từ Liêm), khi nước rút trong buổi sáng 1/10, các cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường có mặt từ sớm để lau dọn bàn ghế, dọn dẹp trường lớp, hong khô thiết bị. “Chúng tôi tranh thủ dọn sớm để kịp đón học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn nhất”, một giáo viên của nhà trường chia sẻ. Ngày 30/9, sân trường ngập sâu khoảng 30cm, trong khi nước đã tràn vào ở sàn các lớp học ở tầng 1.

Giáo viên, nhân viên trường trường Tiểu học Mai Dịch tổng vệ sinh trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Dịch, thầy giáo Trần Văn Hà cho biết, do trường nằm trong khu vực dễ bị ngập nên ngay khi xảy ra mưa lớn, trường đã chủ động kê cao giá sách, thiết bị dạy học lên 30cm, nhiều đồ đạc, dụng cụ đã được di chuyển lên tầng 2 nên tránh được thiệt hại. Trường cũng chủ động liên lạc với phụ huynh để đón các con về sớm. Với những học sinh do cha mẹ đến đón muộn trường đã bố trí giáo viên quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho các em. Trong tối qua, các phụ huynh đã đón con về nhà an toàn, không có học sinh nào phải ngủ lại trường.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều trường học khác ở khu vực lân cận. Tại Trường Mầm non Mỹ Đình I (phường Từ Liêm), Hiệu trưởng Nguyễn Thị Chuyên cho biết do trường nằm trong vùng ngập lụt nên ngay khi nhận thấy tình trạng mưa lớn bất thường, nhà trường đã thông báo cho trẻ nghỉ học ngay trong sáng 30/9. “Hôm qua nước dâng lên rất nhanh, trong sân trường ngập đến 50cm. Ngoài cổng trường ngập đến ngang lưng người”, cô Chuyên cho biết.

Hôm nay, ngay sau khi nước rút, trường Mầm non Mỹ Đình I đã huy động giáo viên đến dọn dẹp, tổng vệ sinh để đón học sinh vào ngày 2/10.

Giáo viên, nhân viên trường Mầm non Mỹ Đình I tổng vệ sinh (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Nhiều trường đã linh hoạt ứng phó để bảo đảm an toàn cho học sinh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (1/10), gần 100% học sinh thành phố Hà Nội dừng đến trường. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường vẫn ngập nước, không ít học sinh đêm muộn 30/9 hoặc sáng sớm hôm nay mới được đón về nhà, nên quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10 được coi là phương án phù hợp.

Để bảo đảm việc học không gián đoạn, nhiều trường học đủ điều kiện đã tổ chức cho học sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu. Mọi thông báo, dặn dò được gửi đến phụ huynh và học sinh từ chiều hôm trước để gia đình hỗ trợ, chuẩn bị chu đáo về thiết bị, đường truyền nên công tác tổ chức dạy và học trực tuyến diễn ra thông suốt, thuận lợi.

Một số trường mầm non vẫn linh hoạt đón trẻ theo nhu cầu của phụ huynh nhằm hỗ trợ cho gia đình bởi nhiều bố mẹ trẻ vẫn phải đi làm. Các nhà trường đã chủ động bổ sung thực phẩm, bố trí nhân sự để bảo đảm trẻ được chăm sóc, quản lý an toàn.

Ở khối đại học, hơn 20 trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động chuyển sang dạy học trực tuyến hôm nay (1/10), dù không còn mưa lớn, trong đó có các trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Xây dựng, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Việt Nhật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… Một số trường thông báo hoãn lịch thi để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Từ Liêm cho biết, khi mưa lớn tiếp diễn đến chiều 30/9 gây ngập trên diện rộng, các trường học trên địa bàn đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Các thầy cô giáo không chỉ lo cho học sinh mà còn kịp thời bảo vệ tài sản, thiết bị trường lớp trước nguy cơ ngập úng. Một số trường học đã di chuyển máy móc, hồ sơ, đồ dùng dạy học lên vị trí cao trong chiều và tối 30/9 để tránh thiệt hại. Sự chủ động của các trường đã phần nào giảm nhẹ tác động tiêu cực của thời tiết đến hoạt động giáo dục, cũng như tạo được sự yên tâm cho phụ huynh học sinh trong hoàn cảnh bất ngờ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong tất cả các chỉ đạo từ đầu năm học, nhất là trước mỗi đợt mưa bão, Sở đều yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án ứng phó. Lãnh đạo nhà trường được quyền quyết định linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương, khu vực./.