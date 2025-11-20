Trường THCS Ngô Sĩ Liên giữ vững vị thế lá cờ đầu của ngành giáo dục Bắc Ninh

Năm học 2025-2026, năm kỷ niệm 80 năm thành lập (1946-2026), Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) tiếp tục ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động dạy và học.

Chuyển đổi số, ứng dụng AI, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng học sinh giỏi đã trở thành những trụ cột quan trọng, tạo nền tảng để Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên giữ vững vị thế lá cờ đầu trong giáo dục tỉnh Bắc Ninh và hướng tới thời kỳ phát triển mới.

Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng năng lực tự học

Thời gian qua, nhiều mô hình sáng tạo, thử nghiệm mới đã tạo hứng thú trong dạy và học với cô và trò ở Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên.

“Em rất thích những buổi học Tiếng Anh mà ở đó chúng em được rèn luyện tiếng Anh thông qua các trò chơi mini game. Không khí lớp học vui hơn và bọn em dễ tiếp thu hơn. Em mong muốn có thêm nhiều buổi luyện tập để nâng cao khả năng nói” - em Đoàn Nhật Minh, lớp 9 A7, trong đội tuyển Tiếng Anh, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên chia sẻ.

Cô Phạm Thùy Linh, giáo viên Ngữ văn, một trong số bộ môn có nhiều ứng dụng chuyển đổi số cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học khiến học sinh chủ động hơn khi khai thác học liệu số và làm việc nhóm. “Tôi cố gắng đưa những vấn đề xã hội, đặc biệt là kỹ năng an toàn mạng, vào bài giảng một cách tự nhiên và phù hợp lứa tuổi. Hiện tôi đang hướng dẫn học sinh thực hiện dự án SafeChat AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện nguy cơ dụ dỗ online. Mục tiêu không chỉ là sản phẩm dự thi mà là xây dựng ý thức tự bảo vệ cho các em trong không gian số.” Cô Linh chia sẻ.

Cùng quan điểm, nhiều giáo viên cho rằng môi trường sư phạm tại Ngô Sĩ Liên rất thuận lợi cho đổi mới, bởi lãnh đạo nhà trường luôn khuyến khích sáng tạo, tạo điều kiện thử nghiệm mô hình mới.

Em Nguyễn Khánh An, lớp 9 A7, trong đội tuyển Lịch sử cũng cho biết thêm: “Thầy cô hướng dẫn em rất kỹ cách tra cứu tài liệu đến phương pháp học. Khi tham gia đội tuyển, em luôn có thầy cô đồng hành, động viên, hướng dẫn.”

Theo thầy Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên. nhà trường đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trung tâm. Không chỉ là trang thiết bị, mà là thay đổi tư duy dạy học.

Hiện 100% giáo viên sử dụng hồ sơ điện tử, học bạ số; 348 bài truyền thông giáo dục được sản xuất trong năm; 40.000 giờ sử dụng phòng học thông minh; Ứng dụng AI vào soạn giáo án, thiết kế câu hỏi, mô phỏng thực nghiệm; Cá nhân hóa lộ trình học tập thông qua hệ thống số hóa.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Tuấn và các học sinh. (Nguồn; Vietnam+)

Thầy Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ: “Một tập thể mạnh phải bắt đầu từ những giáo viên sẵn sàng học cái mới. Nhà trường đã tổ chức hơn 10 buổi tập huấn AI để mỗi giáo viên học tập và làm chủ công nghệ. Chúng tôi không chuyển đổi số theo phong trào, mà theo nhu cầu thực tế của giáo viên và học sinh.”

Việc ứng dụng AI đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt: bài giảng trực quan hơn, thời lượng tương tác tăng, học sinh dễ tiếp cận kiến thức khó. Đặc biệt, công tác khảo sát, phân tích điểm mạnh, yếu của từng học sinh được thực hiện nhanh và chính xác hơn.

Những nỗ lực đổi mới đó cũng được ghi nhận qua kết quả kỳ thi các cấp năm học 2024-2025 của trường, với 144 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, bao gồm 6 giải Nhất, 36 giải Nhì, 58 giải Ba và 44 giải Khuyến khích (tăng 56 giải so với chỉ tiêu), 4 giải cấp tỉnh, 100% thí sinh dự thi đều đạt giải; Thể dục thể thao đạt 15 giải cấp tỉnh, 47 giải cấp thành phố, xếp Nhất toàn đoàn; Điểm thi vào lớp 10 đạt 22,02, đứng thứ 2/31 trường trong phường.

Mô hình giáo dục hiện đại

Dưới sự định hướng của thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Tuấn, nhà trường triển khai những chuyển đổi mang tính nền tảng, từ chuyển đổi số đến STEM và ngoại ngữ.

Mô hình lớp học thông minh, quản trị số và đánh giá cá thể hóa giúp hoạt động dạy - học trở nên linh hoạt và minh bạch hơn, đánh dấu bước chuyển từ “sử dụng công nghệ” sang “tư duy công nghệ”.

Song song với đó, STEM được duy trì như một phương thức giáo dục xuyên suốt, thông qua các dự án sáng tạo, Robocon và ngày hội khoa học, giúp học sinh hình thành tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Tuấn và học sinh. (Nguồn; Vietnam+)

Môi trường ngoại ngữ cũng thay đổi rõ rệt nhờ hoạt động câu lạc bộ, giao lưu quốc tế và học với giáo viên bản ngữ, tạo điều kiện để học sinh tự tin giao tiếp và tư duy hội nhập.

Những đổi mới này được triển khai bằng tư duy dài hạn và sự kiên định, góp phần đưa trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên trở thành mô hình giáo dục hiện đại, nhân văn và bền vững. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao kỷ cương chuyên môn, nhưng trên hết là đặt học sinh vào vị trí trung tâm của mọi chương trình.

Qua bốn năm học, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh luôn duy trì ở mức ổn định và bền vững. Tỷ lệ học sinh tiến bộ liên tục tăng, tinh thần tự học, tự rèn luyện được khơi dậy mạnh mẽ. Học sinh Ngô Sĩ Liên ngày càng tự tin, chủ động, lễ phép, có kỹ năng sống tốt - những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại là thước đo giá trị bền lâu nhất của giáo dục.

Những thành quả ấy là kết quả của một quá trình bồi dưỡng bài bản, có tầm nhìn và được tổ chức như một chiến lược lâu dài. Ở đó, vai trò của hiệu trưởng không chỉ là người định hướng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ; còn đội ngũ giáo viên chính là những người bền bỉ giữ lửa, truyền lửa để mỗi học sinh phát huy được năng lực của mình trên hành trình vươn tới thành công./.

Năm học 2025-2026, trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên dự kiến có 38 lớp với 1.748 học sinh, đòi hỏi đội ngũ 64 giáo viên phải đáp ứng những yêu cầu mới về năng lực số, phương pháp giảng dạy tích cực và triển khai chương trình GDPT 2018. Các chỉ tiêu trọng tâm được đặt ra rõ ràng: Rèn luyện loại Tốt trên 90%; 18 giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 giải Thể dục thể thao cấp tỉnh; Duy trì Top 3 toàn tỉnh về điểm thi vào lớp 10; Ít nhất 15 học sinh đỗ Trung học phổ thông Chuyên. Với bề dày 80 năm truyền thống, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo và nhiều giấy khen khác.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhà giáo cần làm sao xứng đáng với sự tôn vinh Khẳng định nhà giáo được Đảng, Nhà nước quan tâm, đãi ngộ, xã hội vinh tôn vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo cần xứng đáng với sự đãi ngộ, tôn vinh đó.