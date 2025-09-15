TTXVN công bố các công trình báo chí tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng XIV

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (15/9/1945-15/9/2025), ngày 15/9, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), TTXVN tổ chức lễ công bố các sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi Lễ được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Thông tấn quốc gia và kết nối trực tuyến với các đảng bộ, chi bộ cơ quan thường trú TTXVN tại các địa bàn trong cả nước.

Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Chính phủ.

Cùng dự có Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang; các Phó Tổng giám đốc TTXVN: Nguyễn Tuấn Hùng, Đoàn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Sự; Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đỗ Thị Trang cùng các lãnh đạo các tổ chức Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy TTXVN

Khẳng định uy tín, vị thế cơ quan thông tấn quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh việc công bố quyết định công nhận các sản phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống TTXVN là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực mạnh mẽ để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Các sản phẩm được công nhận gồm chuyên trang thông tin về Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ XIV; sách ảnh “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)” và sách ảnh “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025).”

Đây không chỉ là những công trình báo chí tiêu biểu có giá trị chính trị, lịch sử, truyền thống sâu sắc mà còn là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sự lao động nghiêm túc, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân trong toàn ngành.

Chuyên trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng đã được đưa lên nền tảng số, có thể truy cập bằng điện thoại hoặc ứng dụng di động, cung cấp thông tin hàng ngày về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trang thông tin này không chỉ phục vụ báo chí trong nước, còn là nguồn tin chính thức cung cấp cho báo chí ngoài nước, là kênh thông tin cập nhật trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một điểm mới đáng chú ý của chuyên trang là phần giới thiệu về Đại hội Đảng bộ Chính phủ, một trong bốn Đảng bộ được lựa chọn giới thiệu, tạo điểm nhấn so với chuyên trang phục vụ Đại hội XIII của Đảng trước đây.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang gửi lời cảm ơn tới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, giúp Đảng ủy TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy truyền thống của cơ quan ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng và vừa vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy TTXVN sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành giữ vững đoàn kết thống nhất, tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước-Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã công bố quyết định công nhận các sản phẩm tiêu biểu của Đảng bộ TTXVN.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ trao Quyết định công nhận các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất và Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động TTXVN nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Ông nhấn mạnh, việc công bố Quyết định lần này là sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với Đảng bộ TTXVN trong triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch số 06-KH/ĐUCP, ngày 8/4/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tổ chức đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thực hiện đúng tinh thần Hướng dẫn số 185-HD/ĐU ngày 25/4/2025 về việc đăng ký, gắn biển công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

Dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN, yêu cầu mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN cần mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định bản lĩnh, sức sáng tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ bày tỏ tin tưởng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động TTXVN sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không ngừng thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TTXVN sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các sản phẩm tiêu biểu được công nhận của TTXVN

Cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” là sản phẩm tiêu biểu hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là công trình đầu tiên tổng hợp lịch sử báo chí cách mạng dưới hình thức sách ảnh, với hơn 1.000 bức ảnh và tư liệu quý hiếm, chủ yếu từ kho lưu trữ của TTXVN.

Sách ảnh “100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam 1025-2025” vừa ra mắt. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ấn phẩm đặc biệt này dày 372 trang, in song ngữ Việt-Anh, gồm 6 phần tương ứng với các chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam gắn với từng thời kỳ cách mạng của Đảng và dân tộc: từ vận động cách mạng, đấu tranh giành chính quyền, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và đổi mới, hội nhập, bước vào kỷ nguyên mới.

Cuốn sách ảnh vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm viết lời chúc mừng trong phần mở đầu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có dành những trang viết tâm huyết cho cuốn sách.

Cuốn sách lựa chọn bố cục mở, ảnh lớn, tối ưu độ phân giải, bảo đảm mỗi hình ảnh có thể “tự kể được câu chuyện của mình.” Giấy in, kỹ thuật in, gia công, đóng quyển… đều được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm độ bền lưu trữ theo thời gian và giá trị trưng bày.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2025), cuốn sách nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đánh giá cao từ công chúng, trở thành món quà tinh thần ý nghĩa tại Hội Báo toàn quốc 2025.

Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nhà báo cách mạng, những người đã trải qua muôn vàn gian khổ, kiên cường dấn thân, sáng tạo và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sau gần một năm chuẩn bị, vừa qua (14/9) Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Trang thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 14/9/2025 tại địa chỉ daihoidang.vn.

Chuyên trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là 1 trong 2 sản phẩm của TTXVN chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuyên trang được xây dựng với 6 phiên bản ngôn ngữ gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha; thể hiện qua 5 loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu. Nội dung bao quát đầy đủ từ thông tin thời sự, chuyên sâu đến hồ sơ tư liệu dày dặn về văn kiện, nhân sự qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đặc biệt, hướng tới Đại hội XIV, lần đầu tiên TTXVN xây dựng hệ thống dữ liệu nhân sự của gần 150 tổ chức đảng với hơn 1.200 nhân sự, thông tin được được cập nhật liên tục trước, trong và sau Đại hội.

Trang thông tin liên tục cập nhật chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những chỉ đạo toàn diện, sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Điểm nhấn nổi bật của chuyên trang Đại hội XIV là phần thông tin riêng về hoạt động và chỉ đạo của Tổng Bí thư được thiết kế công phu, hiện đại.

Chuyên trang còn có hạng mục riêng cập nhật về đại hội đảng các cấp. Phát huy thế mạnh là cơ quan thông tấn quốc gia với mạng lưới cơ quan thường trú tại 34 tỉnh, thành và đội ngũ phóng viên thường xuyên theo dõi các bộ, ban, ngành, TTXVN đã cung cấp liên tục, đa dạng loại hình thông tin về hoạt động đại hội đảng bộ các cấp.

Điểm đặc biệt nổi bật của chuyên trang là hệ thống tư liệu và dữ liệu nhân sự của các tổ chức đảng mới thành lập nhiệm kỳ 2020-2025 và các tổ chức đảng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, chuyên trang cũng mở các chuyên đề lớn về những nghị quyết quan trọng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Gần một năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành, đặc biệt là Tổng giám đốc TTXVN, quá trình triển khai chuyên trang được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.”

Các phần việc được phân công cụ thể, gắn với cơ chế báo cáo tiến độ thường xuyên, tạo nên sự chủ động, nhịp nhàng trong phối hợp. 9 đơn vị thông tin chủ lực đã liên tục tổ chức các cuộc họp chuyên sâu, trao đổi để thống nhất phương án tối ưu.

Từ tháng 7-9/2025, bước vào giai đoạn cao điểm, các đơn vị làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, với tinh thần trách nhiệm cao nhằm bảo đảm chuyên trang ra mắt trong trạng thái hoàn thiện nhất.

Đặc biệt, trong giai đoạn chạy thử từ giữa tháng 8/2025, các bộ phận đã phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng tối ưu trước khi chính thức đưa vào hoạt động.

Sản phẩm tiêu biểu thứ hai của TTXVN chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là Cuốn sách ảnh “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026).”

Cuốn sách đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2025 đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

