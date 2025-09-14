TTXVN khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2026, là sự kiện quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng trong gần một năm qua và khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Cung cấp nguồn thông tin đa dạng, hấp dẫn

Những năm qua, TTXVN đã xây dựng nhiều trang thông tin chuyên đề nhân các sự kiện lớn, vấn đề thời sự quan trọng của Việt Nam và thế giới, trong đó, trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (có địa chỉ: https://daihoidang.vn) là một trong những chuyên trang thông tin đặc biệt có quy mô lớn, cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với 6 phiên bản ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc) được thực hiện bằng 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), giúp các cơ quan báo chí, các tổ chức nghiên cứu cũng như công chúng trong và ngoài nước có thể cập nhật các thông tin thời sự về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cũng như dễ dàng tra cứu thông tin, dữ liệu của tất cả các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật (TTXVN), trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ 3 nhóm đối tượng: các cơ quan Thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế; công chúng; các nhà nghiên cứu, vì vậy việc thiết kế giao diện dành cho các nhóm đối tượng này được thể hiện rất rõ.Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có quy mô lớn hơn, kế thừa các ưu điểm của các trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng trước đây của TTXVN, nhất là Đại hội Đảng lần thứ XIII; qua đó khẳng định vai trò của TTXVN trong việc cung cấp thông tin về các kỳ Đại hội Đảng.

Việc xây dựng trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của TTXVN có sử dụng các công nghệ hiện đại do nhiều đơn vị trực thuộc TTXVN nghiên cứu, xây dựng, với thiết kế trang trọng và hiện đại, tính tương tác cao cả trên máy tính, tablet và điện thoại thông minh.

Trang thông tin đặc biệt này không chỉ cung cấp các thông tin rất kịp thời về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt đây còn chứa đựng cơ sở dữ liệu hệ thống lại toàn bộ các thông tin quan trọng nhất liên quan đến các kỳ Đại hội Đảng các cấp của Việt Nam.

Với hệ thống cơ sở dữ liệu đồ sộ quan trọng nhất liên quan đến các kỳ Đại hội Đảng, được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ, với sự kết hợp nhiều loại hình thông tin, được xây dựng đồng bộ, dựa trên các nguồn thông tin chính thống sẽ giúp cho tất cả, không chỉ những người đọc trực tiếp mà cả các hãng thông tấn các nước có thể phối hợp, khai thác, qua đó chia sẻ nguồn thông tin chuẩn xác, kịp thời, ông Nguyễn Đức Vũ khẳng định.

Thông tin bao quát, chuẩn xác, kịp thời

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm các chuyên đề riêng về việc triển khai thực hiện các quyết sách chiến lược lớn của Đảng, nhất là các Nghị quyết quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân...

Trang thông tin cũng dành riêng một chuyên đề về những chủ trương, định hướng quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trên các lĩnh vực.

Nội dung này đã phát huy một thế mạnh của TTXVN trong việc cung cấp thông tin về mọi hoạt động trong và ngoài nước chính thống, tin cậy cho độc giả, cũng như các cơ quan báo chí.

Ông Trần Ngọc Tú, Trưởng Ban biên tập tin Trong nước, cho biết triển khai thông tin tuyên truyền Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Ban biên tập tin Trong nước cùng hệ thống 34 cơ quan thường trú ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tổ chức các loại hình thông tin với nội dung đa dạng, cách thể hiện thông tin có nhiều đổi mới, đồng thời bám sát chủ trương, định hướng.

Từ đầu năm đến nay, Ban biên tập tin Trong nước đã phát hơn 1.000 tin, bài phản ánh đầy đủ những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, công tác tổ chức Đại hội đảng bộ ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cấp xã, phường, đặc khu.

Ban còn tổ chức tuyến tin bài lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành, các chuyên gia đóng góp xây dựng đất nước qua các văn kiện của Đảng, các nghị quyết quan trọng về phát triển đất nước…

Thông tin về Đại hội Đảng được nhiều báo trong và ngoài ngành sử dụng, cập nhật tự động lên chuyên trang Đại hội Đảng giúp bạn đọc có nguồn thông tin tham khảo chuẩn xác, đầy đủ, kịp thời.

Bám sát hiện thực đang diễn ra, thông tin dữ liệu về nhân sự của gần 150 tổ chức đảng trong 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; 34 đảng bộ tỉnh, thành phố với hơn 1.200 nhân sự đã được các phóng viên trong nước dầy công thu thập. Tính chính xác, chính thức, chính thống của mảng thông tin về các nhân sự "đương thời" - những người tham gia các Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy các cấp nhiệm kỳ mới (2025-2030) và (2026-2031) thể hiện rất rõ ở nội dung này. Nó là kết quả của sự vào cuộc và thực hiện nhiệm vụ của đông đảo đội ngũ các phóng viên hiện đang phụ trách thông tin về các bộ, ngành, các cơ quan trung ương của Ban Biên tập Tin trong nước và 200 phóng viên thuộc 34 cơ quan thường trú TTXVN tại các địa phương. Nó cũng cho thấy sự kế thừa và giữ gìn, phát huy phương thức tác nghiệp luôn đặt lên hàng đầu tính chuẩn xác, chính thống và nhanh nhạy của những người làm báo thông tấn.

Kho dữ liệu thông tin khổng lồ, logic, dễ tra cứu

Truy cập trang thông tin đặc biệt với sự kết hợp của 5 loại hình báo chí, văn bản, ảnh, video, đồ họa, dữ liệu..., các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thông tin bằng cách thức trực quan, lượng thông tin vô cùng lớn nhưng được sắp xếp logic, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự, thuận tiện cho tiếp cận và tra cứu.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa của TTXVN, nêu rõ phát huy thế mạnh của TTXVN trong việc lưu trữ các thông tin quan trọng, Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa - nơi lưu giữ gần 31 triệu tràn thông tin tư liệu của TTXVN từ khi thành lập đến nay đã tham gia vào việc xây dựng trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cung cấp thông tin dữ liệu một cách có hệ thống, giúp độc giả có cái nhìn xâu chuỗi, toàn cảnh chân dung, tư liệu về các Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư qua các thời kỳ từ Đại hội Đảng đầu tiên; các kỳ Đại hội Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030... Cùng với hàng nghìn tư liệu khác trong lịch sử 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên một kho tàng Hồ sơ tư liệu quý giá - điểm nhấn của trang thông tin đặc biệt này.

So với những kỳ Đại hội trước, đây là lần đầu tiên TTXVN có hệ thống dữ liệu nhân sự của gần 150 tổ chức đảng với hơn 1.200 nhân sự với những thông tin ngắn gọn, được liên tục cập nhật trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng. Có được điều này là nhờ sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của nhiều đơn vị trực thuộc TTXVN, như: Ban biên tập tin Trong nước; Ban biên tập tin Kinh tế, Ban biên tập Ảnh..., cùng hệ thống 34 cơ quan thường trú trong nước và sự chủ động của Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn...

Tất cả đều chung sức đồng lòng để trang thông tin đặc biệt có đầy đủ thông tin chuẩn xác, kịp thời, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó khẳng định vị thế của cơ quan thông tấn quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước của TTXVN.

Ngoài ra, Trung tâm tư liệu và Đồ họa cũng rất chủ động trong việc bổ sung, cập nhật dữ liệu, rà soát, kiểm tra để làm nên những thông tin chính xác, đầy đủ.. để tạo thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thông tin các cơ quan báo chí và công chúng, bà Phạm Thị Phương Thảo chia sẻ.

Thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin chuẩn xác, toàn diện, khách quan, phong phú, sinh động về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TTXVN sẽ tiếp tục bổ sung những tính năng mới, liên tục cập nhật nhiều nội dung thời sự và dữ liệu cho Trang thông tin đặc biệt này, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước./.

