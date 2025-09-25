Tuyên Quang không lơ là, chủ quan với hoàn lưu bão số 9

Trước những tác động nguy hiểm của hoàn lưu bão số 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, với tinh thần “chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ,” đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt không được lơ là, chủ quan, theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với hoàn lưu bão với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các địa phương duy trì nghiêm chế độ ứng trực, không được chủ quan, nắm chắc tình hình thời tiết, đặc biệt là các ngày 25, 26 và 27/9; báo cáo tình hình thiệt hại về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu, đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do các đợt thiên tai trước mà chưa được khắc phục triệt để, có nguy cơ mất an toàn để có phương án sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, nhà máy, cơ sở sản xuất, hệ thống lưới điện, viễn thông…Đồng thời, chủ động báo cáo, đề nghị các sở, ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời đối với các tình huống phức tạp, nằm ngoài khả năng.

Ngoài ra, các địa phương rà soát, xác định các khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng; chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão gây ra.

Đặc biệt lưu ý các phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp trong công tác vận hành, bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân chủ động bảo vệ, gia cố các hồ, ao, lồng bè nuôi trồng thủy sản; thu hoạch lúa vụ mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Các sở, ngành, địa phương sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến hoàn lưu bão, mưa lũ tới các cơ quan chức năng và người dân.

Chủ động chỉ đạo địa phương triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp…

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang, từ chiều tối 25/9 đến hết đêm 26/9, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to (cục bộ có mưa rất to) và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng…/.

