Tỷ giá ngày 22/10: Giá USD và nhân dân tệ nhích nhẹ, đồng yen vẫn vững giá

Tỷ giá ngày 21/10 giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng USD cùng tăng nhẹ so với sáng 21/10, trong khi đồng yen gần như giữ nguyên giá.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 22/10 ở mức 25.099 VND/USD, không thay đổi so với sáng 21/10.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 22/10 là 26.354 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.844 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.895-26.303 VND/USD (mua vào-bán ra).

Còn tại ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.153-26.353 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với trước đó.

Trong khi đó, BIDV vẫn giữ nguyên tỷ giá USD ngày 22/10 ở mức 26.153-26.353 VND/USD (mua vào-bán ra).

Với đồng nhân dân tệ, sau phiên giảm giá sáng hôm qua, Vietcombank và BIDV hôm nay đều đảo chiều tăng nhẹ tỷ giá ngoại tệ này. Theo đó, Vietcombank tăng giá nhân dân tệ thêm lần lượt 3 đồng ở chiều mua vào và 4 đồng ở chiều bán ra, hiện ở mức 3.644-3.761 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Còn BIDV niêm yết tỷ giá ngoại tệ này là 3.654-3.748 VND/NDT (mua vào-bán ra), không biến động so với ngày 21/10.

Trong khi đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá đồng yen ngày 22/10 ở mức 167,73-178,38 VND/yen (mua vào-bán ra), gần như không đổi so với sáng 21/10.

Trên thị trường thế giới, đồng yen giảm giá khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/10 sau khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên trong lịch sử nước này.

Vào cuối phiên giao dịch 21/10 tại thị trường Mỹ, tỷ giá đồng yen giảm khoảng 0,8%, còn xấp xỉ 151,9 yen đổi 1 USD.

Trước đó, tỷ giá đồng yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 14/10, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 2 tuần. Không chỉ giảm giá so với USD, yen còn trượt giá so với một số đồng tiền chủ chốt khác như euro và bảng Anh.

Trong phiên giao dịch sáng 22/10 tại thị trường châu Á, đồng yen hồi phục so với USD, giao dịch ở mức 151,6 yen tương đương 1 USD./.