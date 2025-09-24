Tỷ giá ngày 24/9: Đồng USD và nhân dân tệ biến động trái chiều

Tỷ giá hôm nay 24/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 3 đồng so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 25.186 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.445 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.926 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.977-26.395 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 9h15 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.225-26.445 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng ở chiều mua vào nhưng lại giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với sáng 23/9.

Còn tại BIDV, tỷ giá USD lại giảm 1 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, niêm yết mức 26.235-26.445 VND/USD (mua vào-bán ra).

Đối với đồng nhân dân tệ (NDT), Vietcombank cùng tăng 1 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá là 3.657-3.774 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tỷ giá NDT tại BIDV giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 1 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua, hiện ở mức 3.675-3.754 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

