Tỷ giá ngày 25/11: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đà tăng

Ngày 25/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục tăng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.144 VND/USD, giữ nguyên so với sáng 24/11.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.401 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.887 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) sáng nay lên mức 23.937-26.351 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 8h25, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.183-26.403 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 2 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng 24/11.

Đối với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng 5 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua, lên mức 3.656-3.773 VND/NDT (mua vào-bán ra)

Tương tự, BIDV cũng tăng 4 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 3.666-3.764 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất Vào lúc 1 giờ 43 phút ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên mức 4.111,86 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,4%, đạt mức 4.094,2 USD/ounce.