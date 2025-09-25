Kinh tế

Tỷ giá ngày 25/9: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 9h sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.230-26.450 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với sáng 24/9.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Tỷ giá hôm nay 25/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tăng lên; còn tỷ giá nhân dân tệ (NDT) lại giảm xuống.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 5 đồng so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 25.191 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.445 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.926 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.982-26.400 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 9h sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.230-26.450 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng ở cả 2 chiều mua vào bán ra so với sáng 24/9.

Còn BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.240-26.450 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Đối với đồng nhân dân tệ (NDT), Vietcombank giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 11 đồng ở chiều bán ra, niêm yết tỷ giá là 3.647-3.763 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tỷ giá NDT tại BIDV cũng giảm 9 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua, hiện ở mức 3.666-3.744 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

