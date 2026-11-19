Chiều 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030.”

Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống nghìn năm văn hiến. Vì vậy, xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Hà Nội, mà còn xây dựng hình ảnh một Việt Nam phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Những năm qua, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt và những hạn chế trong thu gom, xử lý chất thải vẫn là những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Trong bối cảnh đó, chương trình phối hợp giữa ba cơ quan sẽ góp phần gắn kết công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường với hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sự tham gia tích cực của Nhân dân trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

“Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng chương trình, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh, văn minh từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng,” ông Hùng nhấn mạnh.

Mỗi hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải, thực hành tiết kiệm đến chống lãng phí thực phẩm, đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ cam kết phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hà Nội; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả, góp phần triển khai Chương trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thanh niên tình nguyện thu gom rác, bảo vệ môi trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hưởng ứng Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, khẳng định lễ ký kết chương trình phối hợp sự kiện có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện quyết tâm chung trong giải quyết những vấn đề môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân Thủ đô.

Theo ông Thắng, thành phố Hà Nội xác định bảo vệ môi trường phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương và được triển khai đến từng xã, phường, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp. Từng địa bàn phải xác định rõ việc cần làm, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá.

Hà Nội cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, chính quyền xã, phường phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cụ thể hóa chương trình hành động thành các kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có thể kiểm tra, đo đếm được. Trước mắt tạo sự chuyển biến rõ rệt về vệ sinh môi trường, việc thu gom và xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan, đồng thời tập trung các giải pháp căn cơ để kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực hạ tầng môi trường.

“Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan và sự tham gia chủ động của nhân dân, chương trình sẽ tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, cảm nhận được ở từng tuyến phố, từng khu dân cư, từng xã, phường. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm phong trào hay mô hình trên giấy mà là để Thủ đô có không khí trong lành hơn, nguồn nước sạch hơn, đường phố và khu dân cư sạch đẹp hơn, người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh và đáng sống hơn,” ông Thắng nhấn mạnh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp “Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 – 2030.”/.

Chuyển đổi số ngành môi trường: Gỡ điểm nghẽn, nâng năng lực kiểm soát ô nhiễm Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.