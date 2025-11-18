Việt Nam cơ bản hoàn thành bản đồ hải lý cho 82% diện tích vùng biển

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn cho biết thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay cả nước có 12 Khu bảo tồn biển được thành lập với tổng diện tích hơn 206.000 ha, trong số đó có 185.000 ha biển. Đáng chú ý, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành bản đồ hải lý tỷ lệ 1:200.000 cho 82% diện tích vùng biển…

Thông tin cụ thể, ngày 18/11, ông Toàn cho biết theo Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, 12 bộ và 28 địa phương ven biển trên cả nước (nay là 21 địa phương) được giao triển khai 51 nhiệm vụ, dự án. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì triển khai 12 nhiệm vụ. Đến nay, phần lớn các dự án đã được triển khai hoặc lồng ghép thực hiện; một số dự án chỉ đạo xin dừng hoặc đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai.

Theo đó, công tác quản trị biển và đại dương có bước tiến rõ rệt, đặc biệt là việc lần đầu tiên lập và phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia; hệ thống pháp luật về lấn biển, giao khu vực biển ngày càng hoàn thiện; bộ chỉ tiêu thống kê và bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh đã được ban hành. Công tác truyền thông về biển, đảo cũng được đẩy mạnh.

Kinh tế biển, ven biển tăng trưởng nhanh, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều ngành quan trọng như dịch vụ hàng hải, logistics, cảng biển, đóng tàu, khai thác dầu khí, nuôi biển và du lịch biển đều có bước phát triển vượt bậc; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, tạo quỹ đất và động lực hình thành các trung tâm logistics, công nghiệp ven biển.

Những năm gần đây, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới cũng đang nổi lên như động lực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; công tác bảo vệ môi trường biển được tăng cường, nhiều hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo được phục hồi; ô nhiễm môi trường biển đang được kiểm soát tốt.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ biển, hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Canada và các tổ chức quốc tế được mở rộng; các luận cứ khoa học về hệ sinh thái, địa chất biển, thiên tai và biến đổi khí hậu từng bước được làm rõ; bản đồ hải đồ, địa hình đáy biển đã được hoàn thành ở phần lớn diện tích vùng biển.

Ô nhiễm môi trường biển đang được kiểm soát tốt. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)

Tuy vậy, theo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hiện vẫn còn một số hạn chế lớn như thiếu cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực tư nhân; một số quy định pháp luật còn chồng chéo; kinh tế biển phát triển chưa đồng bộ; logistics và kinh tế cảng biển chậm đổi mới; hoạt động lấn biển chưa được đánh giá tổng thể, nguy cơ ảnh hưởng hệ sinh thái và ổn định đường bờ.

Quan trắc môi trường biển còn mỏng; điều tra cơ bản biển, nhất là vùng biển sâu, còn hạn chế do thiếu phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

Do đó, ông Toàn nêu 6 nhóm bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng đề xuất hoàn thiện thể chế; tăng cường điều phối liên ngành liên vùng; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở dữ liệu biển; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế; hình thành Trung tâm quốc gia về giám sát, điều tra cơ bản và nghiên cứu khoa học biển.

Tại buổi làm việc với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, diễn ra trong ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu Cục Biển và Hải đảo Việt Nam rà soát toàn diện, báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch triển khai trong thời gian tới theo Nghị quyết 26/NQ-CP.

Bên cạnh đó, bà Hoa yêu cầu Cục Biển và Hải đảo Việt Nam sớm nghiên cứu tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW để phục vụ xây dựng Luật Môi trường biển và hải đảo, trong đó nghiên cứu lợi thế của các địa phương có biển, tham khảo kinh nghiệm quản lý biển quốc tế, tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến và bảo đảm phù hợp thực tiễn Việt Nam./.

