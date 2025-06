Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới và gia đình

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Lee In-sun, Chủ tịch Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình thuộc Quốc hội Hàn Quốc và Đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay; tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, trong đó có sự đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao về thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò phụ nữ và xây dựng gia đình bền vững, tiến bộ.

Việt Nam đã xây dựng Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, ký kết và đang thực hiện nghiêm túc Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) của Liên hợp quốc. Hiện, có hơn 30% đại biểu Quốc hội là nữ; tỷ lệ lãnh đạo nữ trong hệ thống chính trị ngày càng tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại và sự nghiệp phát triển đất nước, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài; mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, toàn diện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình của Quốc hội Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan Việt Nam thúc đẩy tăng cường hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội hai nước; mở rộng giao lưu giữa các nghị sỹ và nghị sỹ trẻ hai nước; phát huy vai trò cầu nối các Nhóm nghị sỹ hữu nghị mỗi nước; thúc đẩy hợp tác trong công tác rà soát, đánh giá thực tiễn và hoàn thiện các chính sách bảo vệ quyền lợi phụ nữ nhập cư tại mỗi nước.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các ủy ban, cơ quan hữu quan chuyên trách về giới, trẻ em và gia đình; triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu để nâng cao năng lực lập pháp liên quan; thúc đẩy cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ tịch, quốc tịch giữa công dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục triển khai các chương trình hướng tới phụ nữ và con em gia đình đa văn hóa như: Trung tâm gia đình đa văn hóa, Dự án giáo dục song ngữ cho trẻ em đa văn hóa Việt-Hàn; thử nghiệm các chương trình thí điểm hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập sau khi ly hôn hoặc hồi hương về Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp, địa phương Hàn Quốc đưa đối tượng phụ nữ và con em gia đình đa văn hóa vào đối tượng được hưởng phúc lợi đặc thù, tham gia vào các chương trình phát triển xã hội và cộng đồng địa phương.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, bà Lee In-sun khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và ưu tiên vấn đề bình đẳng giới trong các hoạt động; nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới.

Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam về công tác xây dựng môi trường hòa nhập, an toàn và bình đẳng cho phụ nữ, trẻ em trong các gia đình đa văn hóa; thúc đẩy giao lưu nhân dân bền vững, văn minh, đóng góp vào tiến bộ chung của toàn thế giới.

Đồng thời, Ủy ban kiến nghị với Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về làm việc, học tập, sinh sống, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn ninh mạng, trong đó có việc sử dụng an toàn an ninh mạng đối với phụ nữ, trẻ em.../.

