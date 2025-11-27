Việt Nam quyết tâm cải cách, hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực nội vụ-lao động

Sáng 27/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Đối thoại chính sách giữa Bộ Nội vụ và các đối tác quốc tế với sự tham dự của Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam Sinwon Park, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam Ramla Khalidi, cùng đại sứ, đại diện một số đại sứ quán tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường hiểu biết và phối hợp giữa các bên trong các lĩnh vực quan tâm chung, qua đó củng cố, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác, hướng tới việc sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết đến tháng 11/2025, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tuyên bố thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác ở nhiều cấp độ, bao gồm 14 đối tác chiến lược toàn diện, 11 đối tác chiến lược và 15 Đối tác Toàn diện. Môi trường chính trị, xã hội ở Việt Nam được duy trì ổn định; kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2013-2024 đạt xấp xỉ 6% và dự kiến 8% trong năm 2025.

Đạt được những thành tựu vượt bậc này có sự đóng góp, hợp tác và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn trân trọng sự đóng góp của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển song phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Những hỗ trợ quý báu này giúp Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế và triển khai các chương trình xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phục vụ người dân, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế để kiến tạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã hợp nhất với Bộ Nội vụ từ ngày 1/3/2025. Theo đó, chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, bình đẳng giới và người có công hiện do Bộ Nội vụ chủ trì, bên cạnh các chức năng quản lý nhà nước vốn có của lĩnh vực nội vụ. Việc hợp nhất cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ với các đối tác của ngành để đáp ứng nhiệm vụ mới.

Trước yêu cầu điều chỉnh mô hình quản trị và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao chủ trì nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên rất cần sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế để vận hành hiệu quả, giải quyết được những khó khăn, thách thức phát sinh.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ giới thiệu về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ Nội vụ; tình hình, phương hướng và kế hoạch hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế của Bộ năm 2026-2027. Đại diện Tổ chức Lao động quốc tế, UNDP, IMF Việt Nam, UN Women đã trao đổi một số xu hướng quốc tế mới trong một số lĩnh vực do Bộ Nội vụ phụ trách.

Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, đã thông tin về những thách thức đối với Bộ Nội vụ trong thời gian tới trong quản trị công, kết nối dữ liệu, năng lực số và văn hóa hành chính, việc thực hiện và tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy chuẩn lao động quốc tế trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội, già hóa dân số, an sinh xã hội, đảm bảo việc làm và sinh kế cho người lao động.

Đề xuất về hợp tác đa phương, bà Đức mong muốn tăng cường vai trò và sự hỗ trợ của các cơ quan Liên hợp quốc, đặc biệt trong quản lý hệ thống hành chính công, thúc đẩy thị trường lao động. Trong hợp tác song phương, bà mong muốn triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật chuyên sâu với các quốc gia có nền hành chính phát triển, thúc đẩy các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác. Cùng với đó, có các hình thức chia sẻ về lĩnh vực chuyên môn trong công tác hợp tác quốc tế.

Cán bộ xã Đạo Trù (Phú Thọ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, chia sẻ Tổ chức Lao động quốc tế đang thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn cầu dựa trên việc làm thỏa đáng và công bằng xã hội. Điều này bao gồm thúc đẩy việc làm đầy đủ, năng suất và tự do lựa chọn đầu tư vào nền kinh tế xanh, kinh tế số và nền kinh tế chăm sóc, đảm bảo tính bền vững tài chính, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kỹ năng và chuyển đổi lao động phi chính thức nhằm trao quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương và giảm bất bình đẳng.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam đề xuất 3 hợp tác chiến lược gồm tăng cường năng lực thể chế và quản trị lao động (hiện đại hóa hệ thống pháp luật lao động, nâng cao năng lực thể chế trong triển khai, đặc biệt là giải quyết các mô hình việc làm mới), an sinh xã hội toàn diện và thích ứng (mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội cho tất cả người lao động, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, các cú sốc kinh tế, tăng cường các dịch vụ chăm sóc trong xã hội đang già hóa), thúc đẩy việc làm có năng suất, phát triển kỹ năng và chuyển đổi số (nâng cao năng lực của lực lượng lao động, đầu tư có trọng tâm nhằm tạo ra việc thỏa đáng trong các ngành có giá trị gia tăng cao…).

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về các nội dung ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể của Bộ Nội vụ.

Giải đáp ý kiến của các tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt chỉ đạo xây dựng sàn giao dịch lao động nhằm kết nối cung-cầu lao động một cách hiệu quả, minh bạch và liên tục. Thứ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị, sáng kiến của đại biểu, cho biết sẽ quan tâm nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan hữu quan và Chính phủ./.

Ngành Nội vụ: Khẳng định vai trò nòng cốt trong cuộc cách mạng tổ chức bộ máy Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, bảo đảm bộ máy mới đi vào vận hành ổn định, hiệu quả, không gián đoạn.