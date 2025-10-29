Việt Nam tham gia phiên rà soát chính sách thương mại của Anh tại WTO

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng ngày 28/10 đã có bài phát biểu tại phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ nhất của Vương quốc Anh.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), với sự tham dự của đoàn đại biểu từ Vương quốc Anh do ông Chris Bryant - Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại dẫn đầu.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết Việt Nam đánh giá cao khả năng phục hồi của nền kinh tế Anh - là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, với tổng kim ngạch thương mại chiếm khoảng 60% GDP (2024), tăng trưởng 3,6% năm 2024 so với năm 2019 mặc dù phải đối mặt với những tác động của đại dịch COVID-19.

Anh là một trong những thị trường cởi mở và kết nối toàn cầu nhất thế giới, có những cam kết mạnh mẽ về thương mại, đầu tư và cải cách. Vốn FDI vào Anh đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua - từ 1.000 tỷ bảng Anh (2014) lên 2.100 tỷ bảng Anh (2023), đưa Anh trở thành điểm đến FDI hàng đầu ở châu Âu và lớn thứ ba trên toàn cầu.

Sự phát triển thương mại của Anh được hỗ trợ bởi việc thực hiện các biện pháp thuế quan và tạo thuận lợi thương mại mới theo chính sách thương mại độc lập sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu.

Anh từng bước thúc đẩy tự do hóa thuế quan thông qua nhiều hiệp định, bao gồm việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đưa ra các ưu đãi thuế quan và tạo thuận lợi cho đầu vào kinh doanh. Những cải cách này đã góp phần giảm chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp.

Đại sứ Mai Phan Dũng ghi nhận Anh là thành viên ủng hộ mạnh mẽ WTO và hệ thống thương mại đa phương - mang lại sự ổn định và khả năng dự đoán cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn cầu.

Việt Nam hoan nghênh vai trò tích cực của Anh trong cải cách WTO, đặc biệt là trong việc hỗ trợ khôi phục hệ thống giải quyết tranh chấp, thúc đẩy các sáng kiến đa phương, tham gia các cuộc đối thoại và thảo luận tích cực về các lĩnh vực như thương mại kỹ thuật số, Thỏa thuận Trọng tài Phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA), Hiệp định Trợ cấp thủy sản,... nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của WTO.

Việt Nam cũng đánh giá cao những nỗ lực của Anh trong việc triển khai sáng kiến "Hỗ trợ Thương mại" và tạo điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa từ hơn 90 nước đang phát triển thông qua Chương trình Thương mại dành cho các nước đang phát triển.

Trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh, CPTPP và các khuôn khổ hợp tác hiện có khác, Việt Nam và Anh đã và đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, hợp tác tăng cường năng lực, phòng vệ thương mại.

Đại sứ Mai Phan Dũng bày tỏ Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh nhằm tận dụng tối đa các FTA và các khuôn khổ hợp tác hiện có, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân./.

