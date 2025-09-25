Vietcombank chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3.760 tỷ đồng cho cổ đông

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) vừa công bố nghị quyết phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi khoảng hơn 3.760 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 6/10/2025. Vietcombank dự kiến thanh toán vào ngày 24/10/2025.

Hiện tại, 74,8% vốn cổ phần (tương đương hơn 6,25 tỷ cổ phiếu) của Vietcombank được sở hữu bởi Ngân hàng Nhà nước; 15% (tương đương hơn 1,25 tỷ cổ phiếu) bởi cổ đông ngoại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản).

Ngoài ra, quỹ đầu Tư Chính Phủ Singapore (GIC) cũng đang nắm giữ hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 1,01% vốn điều lệ Vietcombank; trong khi quỹ ngoại T.Rowe Price Associate sở hữu hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,15% vốn.

Với tỷ lệ chia cổ tức lần này, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thu về gần 2.813 tỷ đồng; ngân hàng Mizuho khoảng 564 tỷ đồng. Trong khi đó, GIC ước thu hơn 38 tỷ đồng và T. Rowe Price Associates thu về khoảng 5,6 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất, Vietcombank đã trả cổ tức tiền mặt năm 2020 theo tỷ lệ 12%; tỷ lệ chi trả cổ tức trong giai đoạn 2016-2019 đều cùng mức 8%; giai đoạn 2014-2015 là 10%.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt hơn 35.100 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại ghi nhận mức giảm 2%, đạt 23.455 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn tăng trưởng 5,1%, đạt 21.894 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu lợi nhuận ngành ngân hàng.

Kết quả này có sự đóng góp lớn từ việc cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, trong nửa đầu năm, Vietcombank chỉ trích lập 1.562 tỷ đồng cho chi phí này, giảm tới 48% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của ngân hàng Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 6,3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng thêm 7,4%, đạt số dư hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,8% so với đầu năm, đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng./.

Lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt gần 21.894 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế gần 21.894 tỷ đồng, đứng đầu ngành ngân hàng Việt Nam, nhờ tăng trưởng ngoại hối và các hoạt động khác.