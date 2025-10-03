Vĩnh Long xác định “bốn trụ cột” để phát triển nhanh và bền vững

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, kết thúc thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.”

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới; trở thành trung tâm kinh tế biển và trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ điều chỉnh, bổ sung và triển khai quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sát thực tiễn, khoa học, phù hợp với không gian phát triển mới, gắn kết với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm khai thác phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, nguồn lực.

Tỉnh xác định "bốn trụ cột" phát triển và ưu tiên nguồn lực thực hiện, gồm: Kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.

Trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long là tập trung phát triển cảng biển, logistics ven biển, điện gió ven bờ, ngoài khơi, du lịch biển; đầu tư các khu lấn biển gắn với đô thị ven biển; phát triển nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản theo chuỗi giá trị bền vững.

Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa chủ yếu vào khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh liên kết, cơ cấu lại không gian phát triển là trung tâm kinh tế biển, một trong những trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, tỉnh dành nguồn lực tương xứng để xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa và con người Vĩnh Long; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 10%; tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt 589.730 tỷ đồng.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 169,46 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP là 10,08%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 127.120 tỷ đồng; chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2030 đạt khoảng 0,78; số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt từ 1.934 nghìn người trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương...

Các khâu đột phá quan trọng được tỉnh Vĩnh Long đề ra là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ về hệ thống giao thông chiến lược, cảng biển, cảng sông, logistics, gắn với hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo hiệu quả kết nối liên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh tập trung phát triển hạ tầng khu-cụm công nghiệp, khu kinh tế, từng bước hình thành các vùng động lực kinh tế biển, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước.

Vĩnh Long tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế-xã hội trọng điểm, mới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ đức, đủ tài, uy tín, tư duy đột phá, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Tỉnh có cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 49 đồng chí chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, thay mặt Đoàn Chủ tịch khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, đoàn kết hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Toàn Đảng bộ phát huy sức mạnh của từng thành viên Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để biến thách thức thành cơ hội, lợi thế thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, gắn đột phá về phát triển du lịch, từng bước đưa Vĩnh Long trở thành một trong những trung tâm, kinh tế quan trọng của vùng./.

