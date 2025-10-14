VN-Index tiếp tục bứt phá, tiến dần tới mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 14/10 ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tiếp tục bứt phá và tiến dần tới mốc 1.800 điểm.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 20,97 điểm lên 1.786,09 điểm. Thanh khoản đạt hơn 26.510 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng, 197 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Rổ VN30 ghi nhận sự phân hóa nhưng nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn giữ vai trò chủ lực. VJC tăng kịch trần 6,94% lên 152.000 đồng/cổ phiếu, trong khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục “tiếp sức” cho đà tăng chung: VIC tăng 6,86%, VHM tăng 3,22%, VRE tăng 1,63%. Một số mã lớn khác như DGC, HDB, MWG, SSI, VPB, VCB… cũng đóng góp tích cực.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,86 điểm lên 277,21 điểm, khối lượng giao dịch hơn 76,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.042,7 tỷ đồng. UPCOM-Index tăng 0,46 điểm lên 113,16 điểm với gần 28 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị khoảng 397,5 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán duy trì sắc xanh chủ đạo trong khi phần còn lại của thị trường diễn biến phân hóa. Sắc đỏ bao phủ nhóm viễn thông và công nghệ thông tin.

Diễn biến phiên sáng cho thấy đà tăng của thị trường hiện phụ thuộc chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã đầu ngành như họ Vingroup, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác vẫn giao dịch giằng co./.

