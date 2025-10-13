Dòng tiền tăng tốc về cuối phiên giúp VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán chào tuần mới (13/10) bằng một phiên giao dịch giằng co với áp lực bán chi phối ngay trong thời điểm mở cửa. Sau đó, tâm lý thị trường mỗi lúc càng tích cực với lực cầu giá cao tại các mã cổ phiếu trụ cột và lan rộng dần nhiều nhóm ngành cổ phiếu về cuối phiên.

Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 17,57 điểm và lập đỉnh mới tại mức 1.765,12 điểm. Cùng với đó, HNX-Index tăng nhẹ 1,73 điểm, lên mức 275,35 điểm, UpCoM-Index cộng thêm 1,09 điểm, nhích lên 112,7 điểm. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 48.678 tỷ đồng, tương ứng gần 1,52 tỷ chứng khoán được giao dịch. Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh song tiếp tục bán ròng giá trị 1.540 tỷ đồng, trong đó họ mua vào với giá trị 3.805 tỷ đồng và bán ra 5.345 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chi phối lớn nhất đến đà tăng của VN-Index trong phiên, kế đến là mã TCB, VRE, VJC, VNM, CTG… Theo đó, nhóm cổ phiếu bất động sản, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp tăng mạnh nhất với trên 3% giá trị vốn hóa.

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong tuần qua, sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi (dù chưa chính thức có hiệu lực). Đây là “cột mốc” đáng tự hào, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình 7 năm kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng vào năm 2018.

Hiện nay, việc nâng hạng chưa phải là “cửa cuối cùng” và thị trường cần thời gian “thử thách” để duy trì và hoàn thiện các tiêu chuẩn để vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ (tháng 3/2026). Theo MBS, điều này không chỉ áp dụng cho thị trường Việt Nam mà còn là mô hình phổ biến ở nhiều quốc gia khác trước đó. Việc làm này giúp đảm bảo thị trường không chỉ đạt tiêu chuẩn trên giấy tờ mà còn hoạt động thực tế, thu hút dòng vốn ổn định từ nhà đầu tư quốc tế.

Cũng theo MBS, tâm lý thận trọng của thị trường hơn 1 tháng qua đã được cởi bỏ, nhờ đó thanh khoản tăng trở lại (ngưỡng 35.000 tỷ đồng/phiên), đây cũng là đạt mức cao nhất trong các tuần gần đây. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường cho thấy các mã chứng khoán có mức tăng trên diện rộng nhưng dòng tiền hoạt động mạnh mẽ ở nhóm chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Nhóm phân tích của MBS cho rằng đây cũng là đặc điểm ở các thị trường bắt đầu bước vào thị trường mới nổi (dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu bluchipes thay vì nhóm vốn hóa thấp). Bên cạnh đó, báo cáo của MBS cho rằng vậy quán tính tăng của thị trường sẽ chậm lại khi VN-Index đi vào vùng 1.780 điểm./.

Hợp đồng tương lai VN100: Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy thị trường phái sinh Việc khai trương giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho thị trường vốn, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.