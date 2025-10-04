Vụ sập trường học tại Indonesia: Hàng chục người vẫn đang mất tích

Giới chức Indonesia cho biết tính đến ngày 4/10, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 17 người khi lực lượng cứu hộ triển khai máy móc hạng nặng để tìm kiếm hàng chục nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia (Basarnas) Yudhi Bramantyo cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục dọn dẹp các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn mất tích.

Theo người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) Suharyanto, hiện còn khoảng 40 người vẫn đang mất tích.

Ông Suharyanto cho rằng có thể tìm thấy thêm nhiều nạn nhân khi lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp các đống đổ nát ở những khu vực được cho là nơi các nạn nhân bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, công tác cứu nạn rất phức tạp vì rung lắc tại một điểm có thể gây ảnh hưởng đến nơi khác trong khu vực.

Hoạt động cứu hộ cũng trở nên phức tạp hơn do trận động đất xảy ra vào đêm 30/9 khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng trong thời gian ngắn.

Một phần của tòa nhà nhiều tầng trong trường nội trú ở thị trấn Sidoarjo đã bất ngờ đổ sập chiều 29/9 khi các học sinh đang tập trung cầu nguyện.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi các chuyên gia cho rằng dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém./.

Vụ sập trường học tại Indonesia: Không còn dấu hiệu sự sống Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do trận động đất 6,5 độ xảy ra ở khu vực Sumenep ngày 1/10 khiến đống đổ nát nén chặt thêm và thu hẹp khoảng trống cho những người mắc kẹt phía dưới.