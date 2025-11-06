Vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiên phong trong phát triển nhanh và bền vững

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 599/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng tại Hội nghị lần thứ sáu Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo Thông báo, trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt được nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, du lịch lữ hành... Tuy nhiên, vùng vẫn đối mặt với một số thách thức cần tháo gỡ về mô hình tăng trưởng, sự phụ thuộc vào các dự án FDI thâm dụng nhiều lao động, chưa hình thành được những chuỗi giá trị và các cụm liên kết ngành đủ mạnh; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án liên kết vùng vẫn còn chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương trong vùng gặp một số khó khăn nhất định như khối lượng công việc phát sinh lớn gây áp lực đáng kể lên công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện; năng lực cán bộ ở một số nơi, một số thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và công việc.

Với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vùng Đồng bằng sông Hồng cần đi tiên phong trong phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường hiệu quả đầu tư và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Rà soát các điểm nghẽn thể chế

Để vùng Đồng bằng sông Hồng thực hiện được các định hướng trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát các điểm nghẽn thể chế, xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm" trong tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, liên kết vùng, phát triển hạ tầng... khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các địa phương phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế... luôn phải quan tâm đến yếu tố liên kết vùng.

Khu công nghiệp Phúc Khánh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Về tài nguyên, nhất là nguyên vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt quan điểm đất đai, khoáng sản là sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu; việc sử dụng, phân bổ, định giá đất phải do Nhà nước quản lý, điều hành bằng công cụ kinh tế phù hợp từng giai đoạn, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và các địa phương; kiên quyết không để tình trạng giao mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân dẫn đến găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Về công tác quy hoạch, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động tiếp thu ý kiến các địa phương để bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch địa phương; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành theo thẩm quyền, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục.

Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, cắt giảm khoản chi không cần thiết; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; thúc đẩy huy động tối đa nguồn lực hợp tác công tư, phát triển kinh tế tư nhân; linh hoạt, sáng tạo vận dụng các cơ chế BT, BOT trong phát triển hạ tầng; huy động mạnh mẽ tổng đầu tư toàn xã hội, bảo đảm tiếp cận bình đẳng tài nguyên; thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, quy hoạch, tiến độ, đồng thời tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng theo quy định của Luật Đầu tư công. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội thông qua hình thức đối tác công tư.

Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội và các Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025, số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ.

Vùng Đồng bằng sông Hồng khẩn trương xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực; tích cực, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá và các vấn đề liên quan; giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; kết nối, khai thác hiệu quả các tuyến di sản trong vùng. Phát huy kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp tục tăng nguồn cung nhà ở, các dự án bất động sản, nhất là nhà ở xã hội.

Đồng thời, Vùng đồng bằng sông Hồng chủ động đẩy mạnh liên kết các địa phương trong vùng và liên kết với các vùng khác, mở rộng kết nối quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh triển khai ngay Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối với thị trường Trung Quốc; thúc đẩy quản trị và con người thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xác định con người là yếu tố quyết định.../.

