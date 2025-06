Vùng xoáy thấp cộng với tác động rãnh thấp gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/6-2/7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở...

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm/3 giờ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đêm 30/6 đến ngày 1/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/7 (tổng lượng mưa từ đêm 28/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm).

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên100mm/3h giờ.

Phân tích nguyên nhân mưa lớn tại Bắc Bộ, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hưởng cho biết, do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày tới. Cùng với đó, trên rãnh thấp này có 1 vùng xoáy thấp nằm ở khu vực Bắc Bộ hoạt động ở độ cao từ 3000-5000m.

Vùng xoáy thấp cộng với tác động rãnh thấp tạo ra một lượng ẩm lớn ở khu vực này gây ra mưa rất lớn khu vực Bắc Bộ.

Ngoài ra, chiều tối và tối 28/6, ở Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

"Đợt mưa lần này có tổng lượng mưa từ 100-300mm kéo dài trong khoảng thời gian từ 28/6-2/7, cục bộ có thể lên tới 500mm, so với đợt mưa đầu tháng 6 thì đây không phải là đợt mưa đặc biệt lớn và không phải lượng mưa kỷ lục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vùng mưa lớn hiện vẫn tập trung ở Bắc Bộ, trong khi khu vực này trong thời gian vừa qua đã xảy ra mưa diện rộng, kéo dài với tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, nay khu vực này tiếp tục có mưa kéo dài, có điểm mưa có cường suất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân là lớn. Do vậy chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai," Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh... Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 28/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/6 có nơi trên 60mm như: Tân Kỳ (Hải Dương) 63,4mm, Lục Yên (Yên Bái) 109,2mm, An Hiệp (Thái Bình) 95,6mm, Hải Triều (Hưng Yên) 90,2mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 66,4mm...

Cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 28/6 đến 29/6, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2, hạ lưu sông Thao, sông Lô còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1./.

