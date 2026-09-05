Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển là nhiệm vụ trọng tâm, Cảnh sát biển Việt Nam thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình công tác dân vận, gắn tuyên truyền pháp luật với chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển được toàn lực lượng Cảnh sát biển xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung triển khai mạnh mẽ các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân,” “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo,” Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại nhiều địa phương trên cả nước.

Toàn lực lượng đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về biển, đảo cho hàng vạn ngư dân và học sinh; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc và các phần quà tới hàng nghìn gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân và ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, vững vàng làm “cột mốc sống” giữa đại dương, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu CSB 4039 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật được gắn chặt với nhiệm vụ thực thi pháp luật và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 21.000 lượt tàu cá với gần 189.000 ngư dân; xử phạt 149 vụ vi phạm hành chính, trong đó nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, tình trạng tàu cá Việt Nam vượt ranh sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép có chuyển biến tích cực, góp phần cùng hệ thống chính trị cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, hướng tới xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, minh bạch.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian tới lực lượng tiếp tục làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển./.

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” chống khai thác IUU Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU.