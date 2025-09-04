Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Xe tăng và thiết giáp phục vụ A80 đồng loạt rút quân trong đêm

Đêm 3/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), hàng chục xe tăng và thiết giáp hạng nặng đã rời Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng (Hà Nội) để trở về đơn vị.

Theo dõi VietnamPlus
Xe tăng và thiết giáp phục vụ A80 đồng loạt rút quân trong đêm
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 4/9/2025 gồm những nội dung sau:

Xe tăng và thiết giáp phục vụ A80 đồng loạt rút quân trong đêm.

Nghẹt thở giải cứu du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên.

Tai nạn liên hoàn khiến xe 7 chỗ biến dạng ở Ninh Bình.

Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam mất liên lạc bí ẩn.

Giá vé máy bay Tết 2026 tăng cao, nhiều chặng sớm khan hiếm.

Đoạn trò chuyện giữa Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình lọt vào sóng trực tiếp.

Tòa án Mỹ giới hạn quyền áp thuế của Tổng thống Trump.

Tàu điện ở Bồ Đào Nha trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng./.

#Du khách nga mắc kẹt #xe tăng a80 #xe 7 chỗ biến dạng #vé máy bay tết 2026 #đoạn trò chuyện putin-tập cận bình #tòa án mỹ #thuế trump #tàu điện trật bánh

Podcast mới nhất