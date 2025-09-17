Xét xử vụ thâu tóm “đất vàng” của Tổng công ty lương thực miền Nam

Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood II); Nguyễn Thọ Trí (66 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II); Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Đồng thời, Tòa án cũng triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Đinh Trường Chinh khai nhận trước khi bị khởi tố, bị cáo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2016.

Năm 1997, bị cáo từng bị Tòa án Nhân dân quận Tân Bình (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9) tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản công dân"; năm 1998 bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân"; ngày 25/12/2023 và ngày 1/7/2024 bị Công an Thành phố khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản."

Bị cáo Huỳnh Thế Năng trình bày, năm 2020 từng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến sai phạm tại Vinafood II.

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí được miễn trách nhiệm hình sự về cùng tội danh.

Sau phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu công bố cáo trạng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại phiên tòa sáng 17/9. (Ảnh TTXVN phát)

Theo cáo trạng, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý quỹ đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn). Năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng, đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán 4 cơ sở này. Nắm được thông tin, Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân xin mua lại, đồng thời thống nhất với Huỳnh Thế Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để không phải đấu giá.

Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất với giá 730 tỷ đồng, trong đó 570 tỷ đồng được chuyển nhượng trực tiếp và 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chỉ sau 33 ngày, Đinh Trường Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Để che giấu, Đinh Trường Chinh sử dụng người thân mang quốc tịch Canada đứng trung gian, ký hợp đồng mua lại giá 792 tỷ đồng, rồi ngay sau đó bán tiếp cho Công ty Mùa Đông với giá trị như trên.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, số tiền chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt, nộp trở lại vào tài khoản của Công ty Việt Hân và Đinh Trường Chinh.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi này giúp Đinh Trường Chinh hưởng lợi bất chính khoảng 970 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ Huỳnh Thế Năng đã tự ý thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trái quy định, gây thất thoát 970 tỷ đồng. Nguyễn Thọ Trí được xác định là người giúp sức, tham gia hoàn thiện thủ tục để hợp thức hóa việc chuyển nhượng trái pháp luật.

Cơ quan công tố cho rằng hành vi của các bị cáo vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn./.

