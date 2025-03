Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 9,3 tỷ USD, tăng 8,3% trong 2 tháng đầu năm

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,38 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Chỉ riêng trong tháng 2/2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này kéo giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 1 tháng từ giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước lên tăng 8,3% trong hai tháng.

Trong hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 4,89 tỷ USD, tăng 4,5%; xuất khẩu chăn nuôi đạt 72,2 triệu USD, tăng 4%; thủy sản đạt 1,42 tỷ USD, tăng 18,6%; lâm sản đạt 2,68 tỷ USD, tăng 11,9%; muối đạt 1,4 triệu USD, tăng 2 lần.

Về các sản phẩm nông sản chính, càphê và hồ tiêu là hai nông sản chính giảm về khối lượng xuất khẩu nhưng tăng về giá trị trong hai tháng đầu năm. Càphê xuất khẩu đạt 284.000 tấn với 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về khối lượng nhưng tăng 26,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Hồ tiêu có khối lượng xuất khẩu giảm 9,4% nhưng tăng về giá trị gần 52%, đạt 28.000 tấn với 188,7 triệu USD.

Dự báo giá càphê neo ở mức cao còn kéo dài do nguồn cung chưa khởi sắc Giá càphê duy trì ở mức khá cao, trên 100.000 đồng/kg suốt gần 1 năm qua; dự báo xu hướng này còn kéo dài do nguồn cung chưa có khởi sắc; xuất khẩu càphê vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm.

Với mặt hàng gạo, khối lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 613 triệu USD, tăng 5,9% về khối lượng nhưng giảm 13,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân là do giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 553,6 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Khối lượng xuất khẩu hạt điều trong tháng đầu năm đạt 62.400 tấn, đạt giá trị 424,8 triệu USD, giảm 31,8% về khối lượng và giảm 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm tới 42,2%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 24,2% và 15,5%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương chiếm lần lượt 2,9% và 1,4%.

Xét theo thị trường xuất khẩu chi tiết, Hoa Kỳ có thị phần chiếm 22%, Trung Quốc chiếm 17,8%, Nhật Bản 7,7%, đây là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng 18,9%, Trung Quốc giảm 4,3% và Nhật Bản tăng 19,1%./.