Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

11 quốc gia thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác mỗi ngày trong tháng Tư vừa qua theo đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nhằm ổn định thị trường và khôi phục giá dầu mỏ.Cụ thể, so với thời điểm tháng 10/2016, các nước này đã giảm khai thác mỗi ngày 1,095 triệu thùng, từ mức 30,769 triệu thùng/ngày xuống còn 29,674 triệu thùng/ngày. Đây là các số liệu được công bố trong báo cáo tháng Năm của OPEC.Như vậy, theo báo cáo vừa công bố, trong tháng Tư vừa qua, Saudi Arabia đã giảm sản lượng khai thác 612.000 thùng, xuống còn 9,954 triệu thùng (hoàn thành 131% hạn ngạch là 468.000 thùng). Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai sau Saudi Arabia, đã giảm sản lượng 198.000 thùng, xuống còn 4.373.000 thùng (hoàn thành 94% hạn ngạch 210.000 thùng). Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giảm sản lượng khai thác 226.000 thùng, xuống còn 2,842 triệu thùng (bằng 162% hạn ngạch 139.000 thùng).Báo cáo lần này của OPEC cũng nâng mức dự báo sản lượng khai thác dầu của Nga - quốc gia nằm ngoài OPEC, trong năm 2017 tăng 2.000 thùng/ngày, đạt sản lượng khai thác 11,16 triệu thùng/ngày. Trước đó, tổ chức này dự báo sản lượng khai thác dầu ở Nga trong năm 2017 trung bình ở mức 11,14 triệu thùng/ngày. Trong tháng Tư vừa qua, bình quân sản lượng khai thác dầu của Nga là 11,18 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng so với quý Một.Nga và OPEC đã cam kết cắt giảm sản lượng khai thác đầu từ ngày 1/1/2017 nhằm giảm lượng dầu dự trữ dư thừa trên toàn cầu, góp phần đưa giá dầu lên mức khoảng 50 USD/thùng so với mức thấp kỷ lục dưới 30 USD hồi năm ngoái. Theo thoả thuận này, Nga cam kết cắt giảm 300.000 thùng dầu/ngày./.