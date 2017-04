Hành khách chờ làm thủ tục lên chuyến bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 1897/CT-CHK về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2017.Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị, đối với các hãng hàng không Việt Nam, căn cứ nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian nghỉ lễ 30/4, phù hợp với năng lực của hãng.Cụ thể, các hãng hàng không cần bố trí các chuyến bay tăng chuyến vào thời gian thấp điểm tại cảng hàng không, phù hợp với năng lực phục vụ của cảng hàng không, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến...Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu, các hãng hàng không chuẩn bị tốt tàu bay, tổ bay theo quy chế chuyên cơ, sẵn sàng phục vụ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị lập kế hoạch bảo đảm an ninh hàng không trong dịp Lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị công an, quân đội, hải quan và các đơn vị liên quan để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động hàng không tại địa bàn…ACV cần đặc biệt lưu ý về kiểm tra, giám sát, soi chiếu hành khách và hành lý, kiểm tra giấy tờ đi tàu bay của hành khách để nâng cao khả năng phát hiện vật phẩm nguy hiểm, hành khách sử dụng giấy tờ tùy thân sai quy định và các vi phạm có liên quan khác. Không để xảy ra tình trạng hành khách bị nhỡ chuyến bay do ùn tắc tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không. Thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống mất cắp, chống buôn lậu, gian lận thương mại…Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), cần đảm bảo duy trì đúng chế độ trực của lực lượng lao động trực tiếp tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đặc biệt là dịch vụ điều hành bay (thời gian, quân số tối thiểu), tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trực lãnh đạo…Đặc biệt, VATM cần đề nghị các Sư đoàn, Trung đoàn không quân giãn, giảm kế hoạch huấn luyện bay định kỳ, tổ chức bắn đạn thật vào thời gian trên.Đối với các Cảng vụ hàng không, bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm khả năng phục vụ cao nhất cho các chuyến bay, hành khách trong thời gian cao điểm, kịp thời phát hiện các sự việc, sự cố uy hiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ hàng không cần lưu ý yêu cầu các hãng taxi được nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không, sân bay phải có kế hoạch tăng xe taxi để phục vụ hành khách 24/24h đối với các cảng hàng không có hoạt động bay 24/24h và cam kết không tăng cước phí xe phục vụ tại bất cứ khung thời gian nào trong ngày./.