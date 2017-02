Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) ngày 9/2 cho biết đã đẩy nhanh quá trình chuyển lượng vàng dự trữ quốc gia từ nước ngoài về nước trong năm 2016.Cụ thể, Bundesbank đã chuyển được 111 tấn vàng cất giữ trong các kho ở New York của Mỹ và 105 tấn từ Paris của Pháp, nâng tổng số vàng dự trữ chuyển về Đức trong năm 2016 lên 216 tấn, tăng nhẹ so với con số 210 tấn của năm 2015, trong khi hai năm trước đó chỉ ghi nhận mức khiêm tốn là 120 tấn năm 2014 và 37 tấn năm 2013.Theo ông Carl-Ludwig Thiele, thành viên ban điều hành của Ngân hàng trung ương Đức, với bước tiến trong năm 2016, 300 tấn vàng từ New York đã được chuyển về nước theo kế hoạch.Trong thời gian diễn ra Chiến tranh Lạnh, Bundesbank đã cất giữ một lượng lớn vàng dự trữ của mình ở nước ngoài.Tuy nhiên, Bundesbank đã tiến hành đưa vàng dự trữ ở nước ngoài về nước sau khi giới chức Đức đã yêu cầu sự minh bạch về số lượng và địa điểm mà Bundesbank đang cất dữ vàng.Theo kế hoạch này, đến năm 2020, Bundesbank phải “hồi hương” phần lớn lượng vàng dự trữ của Đức ở nước ngoài.Tính đến ngày 31/12/2016, có 1.619 tấn vàng, chiếm 47,9% tổng lượng vàng mà ngân hàng Bundesbank nắm giữ, đang ở Đức; trong khi 1.236 tấn ở New York, 432 tấn ở London và 91 tấn ở Paris./.