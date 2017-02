Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Nếu thỏa thuận thương mại tự do của Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ không còn khả thi dưới thời chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, EU cần đổi hướng và khẩn trương khởi động đàm phán với các quốc gia tiềm năng khác.Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel​ đưa ra ngày 8/2 sau cuộc hội thảo với Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez​.Theo người đứng đầu chính phủ Đức, trước hết cần phải có cơ hội bàn thảo để có thể biết ưu tiên lớn nhất hiện nay của phía Mỹ, và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) tại Đức tới đây sẽ là một cơ hội tốt.Bà Merkel nói: "Nếu việc đàm phán diễn tiến quá chậm hoặc dậm chân tại chỗ, ta sẽ cần xem xét lại và khẩn trương tiến hành đàm phán với các nước khác. Có thể kể đến Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và cả các quốc gia Mercosur nữa."EU và Mỹ đã khởi động đàm phán về Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) cách đây ba năm.Thỏa thuận này tạo ra thị trường thương mại tự do lớn nhất thế giới với 850 triệu người tiêu dùng.Tuy nhiên, TTIP vấp phải nhiều đợt biểu tình ở châu Âu. Những người phản đối cho rằng nó sẽ hủy hoại các tiêu chuẩn của khối trong những lĩnh vực chủ chốt như chăm sóc sức khỏe, thị trường lao động, phúc lợi xã hội và môi trường.Thêm vào đó, trong suốt qua trình tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các thỏa thuận thương mại quốc tế, cam kết loại bỏ các hiệp định này một khi đắc cử.Theo ông Trump, hiệp định thương mại quốc tế tước mất việc làm từ người Mỹ và làm tổn thương sức cạnh tranh của nước này./.