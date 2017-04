Các thỏi vàng được trưng bày tại cửa hàng kim hoàn Ginza Tanaka ở Tokyo của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vàng trên thị trường châu Á gần như đi ngang trong phiên ngày 21/4 do nhu cầu đối với tài sản có tính an toàn này vẫn ổn định giữa bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Pháp.Tại thị trường Bengaluru, Ấn Độ vào lúc 14 giờ 22 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.280,01 USD/ounce và đang hướng đến tuần mất giá đầu tiên trong sáu tuần.Chuyên gia phân tích Barnabas Gan thuộc OCBC nhận định, trong trung hạn, nếu căng thẳng địa chính trị ngày một gia tăng, có khả năng giá vàng sẽ chạm mức 1.300 USD/ounce hoặc cao hơn.Kết quả khảo sát do Cevipof công bố hồi đầu tuần cho thấy sự ủng hộ dành cho ứng cử viên trung dung độc lập Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đều giảm xuống trước thềm vòng bỏ phiếu đầu tiên vào hôm 23/4 tới, còn ứng cử viên bảo thủ Francois Fillon và ứng cử viên cực tả Jean-Luc Melenchon vẫn đang ganh đua cho vòng bỏ phiếu thứ hai.Ngày 20/4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas Robert Kaplan cho hay có thể sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, tùy thuộc vào “thể trạng” của nền kinh tế.SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,76% xuống 854,25 tấn hôm 20/4, sau khi tăng 11,8 tấn hôm 19/4 vừa qua, mức tăng nhiều nhất tính theo ngày kể từ tháng 9/2016.Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 17,95 USD/ounce, nới rộng đà mất giá sang phiên thứ năm liên tiếp.Tính từ đầu tuần đến nay, bạc đã để mất khoảng 3% giá trị./.