Phương tiện lưu thông tại trạm thu phí Km6 trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: VEC cung cấp)

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua (từ ngày 28/4 đến hết ngày 2/5), đã có khoảng 700.000 lượt phương tiện lưu thông an toàn trên các tuyến cao tốc đơn vị quản lý, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó,đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đón 310.000 lượt phương tiện (tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái); đặc biệt ngày 29/4, tuyến này đón 72.500 lượt phương tiện, vượt trên 10% so với ngày cao điểm nhất dịp Tết Đinh Dậu vừa qua.Cũng trong khoảng thời gian trên, trung bình mỗi ngày đêm có 43.000 lượt phương tiện qua lại tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, tăng 10% so với cùng kỳ 2016; mật độ đông nhất tập trung vào ngày 29/4 với 65.000 lượt.Dịp nghỉ lễ năm nay, tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đạt mốc kỷ lục về doanh thu trong ngày 29/4 với trên 37.000 lượt phương tiện đồng thời tổ chức tiếp nhận trên 160.000 lượt phương tiện, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.Nếu tính chung, trong cả tháng Tư vừa qua, đã có hơn 3,1 triệu lượt phương tiện lưu thông trên 3 tuyến cao tốc VEC quản lý, tăng 3% so với tháng trước đó. Bốn tháng đầu năm nay, VEC phục vụ trên 12 triệu lượt phương tiện, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2016.Bên cạnh đó, VEC đã tăng cường các lực lượng và phương tiện chốt trực trên tuyến, sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ người tham gia giao thông đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng trên tuyến (Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương có tuyến cao tốc đi qua...) chủ động tổ chức phân luồng từ xa, phân làn linh hoạt, bố trí thêm lực lượng bán vé giấy ngoài làn, mở thêm làn bán vé ngược chiều tại trạm thu phí nhằm tránh ùn tắc tại các trạm phí.Hiện tại, trên các tuyến cao tốc VEC quản lý đã được trang bị đầy đủ hệ thống kiểm soát tải trọng, đảm bảo khả năng kiểm tra tải trọng 100% phương tiện quá tải, góp phần tăng cường an ninh trật tự và an toàn giao thông, bảo vệ sự bền vững của kết cấu hạ tầng đường cao tốc, nâng cao hiệu quả đầu tư.Cụ thể, trong 5 ngày qua (từ 28/4 đến hết ngày 2/5), công tác kiểm soát tải trọng vẫn được duy trì đều đặn với 30.000 lượt phương tiện qua cân, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái; phát hiện 400 lượt phương tiện quá tải, qua đó thực hiện từ chối phục vụ 320 phương tiện.Để nâng cao công tác an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, VEC tiếp tục thực hiện từ chối phục vụ những phương tiện vi phạm quy định dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; sang tải trên đường cao tốc; gian lận thẻ, gian lận cước phí; đi ngược chiều trên đường cao tốc; xe quá tải.../.