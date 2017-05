Ngày 5/5, máy bay cỡ lớn chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên bầu trời Thượng Hải.Thử nghiệm này là một bước tiến lớn đối với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu thế giới.Chiếc máy bay C919 đã cất cánh vào lúc 14 giờ giờ địa phương (tức 13 giờ giờ Việt Nam) từ sân bay quốc tế Pudong ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Dự kiến, chuyến bay thử nghiệm sẽ kéo dài 1,5 giờ.Trước đó, kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin máy bay này sẽ bay thử nghiệm ở độ cao 3.000m, thấp hơn hành trình của một máy bay thông thường khoảng 7.000m, và với vận tốc khoảng 300km/h.Với chiếc máy bay tự chế trên, Trung Quốc trở thành nhà chế tạo máy bay phản lực cỡ lớn thứ tư sau Mỹ, châu Âu và Nga.Chiếc máy bay trên do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) chế tạo sẽ cạnh tranh với các dòng máy bay Airbus A320 và máy bay Boeing 737. Chuyến bay thử nghiệm của C919 đã bị hoãn ít nhất hai lần kể từ năm 2014 do các vấn đề về quy trình sản xuất./.