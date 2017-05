Cảnh hoang tàn ở thành phố chiến lược Tabqa. (Nguồn: Reuters)

Liên minh giữa các chiến binh người Kurd và Arab tại Syria do Mỹ hậu thuẫn ngày 10/5 đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Tabqa và con đập gần đó từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã tái chiếm thành phố Tabqa và con đập liền kề.Theo SOHR, SDF vẫn truy lùng những phần tử IS tại toàn bộ thành phố vốn nằm ven sông Euphrates và trên tuyến hậu cần chiến lược cách Raqa - thành trì của IS - 55 km về phía Tây.Trong khi đó, người phát ngôn SDF xác nhận lực lượng này đã "giành được thắng lợi và giải phóng hoàn toàn thành phố này cùng con đập gần đó."SDF trước đó đã tiến vào thành phố này hôm 24/4 và bao vây các phần tử IS tại hai khu vực gần đập Tabqa. Tuy nhiên, IS đã kháng cự quyết liệt, sử dụng xe bom, súng bắn tỉa cùng các máy bay không người lái mang vũ khí. Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào các vị trí của IS tại Tabqa và khu vực gần đó trong nhiều tuần, một phần trong chiến dịch tấn công Raqa.Chiến dịch tấn công Raqa có tên gọi "Cơn thịnh nộ của Euphrates," được bắt đầu từ tháng 11/2016 và đã giành lại được nhiều vùng rộng lớn xung quanh thành phố này./.