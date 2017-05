Ảnh minh họa. (Nguồn: thediplomat.com)

Theo Defensenews.com, một số hình ảnh do vệ tinh Eros B của tập đoàn ImageSat International (ISI) chụp ngày 8/5 cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị lắp đặt các tên lửa phóng từ mặt đất tại cứ hải quân Du Lâm​ - một căn cứ ngày càng có vai trò chiến lược trên Biển Đông.Các hình ảnh với độ phân giải cao cho thấy những thay đổi gần đây về thiết kế tại căn cứ Du Lâm của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nằm ở chỏm phía Nam đảo Hải Nam.Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, PLA đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa ở phần phía Tây căn cứ này.Chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh Amit Gur của ISI cho rằng đây là các tên lửa chống hạm. Theo chuyên gia này, những hệ thống tên lửa tương tự đã từng xuất hiện trong các hình ảnh vệ tinh chụp cách đây khoảng 2 năm, tuy nhiên chúng đã được dời đi trong vài tháng gần đây để phục vụ công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng.Hình ảnh vệ tinh của ISI chụp ngày 15/3 cho thấy một khu vực bằng phẳng bỏ trống, tuy nhiên các cơ sở hạ tầng mới cùng nhiều bệ phóng tên lửa đã xuất hiện trong hình ảnh rõ nét do vệ tinh Eros B chụp ngày 8/5.Tuy nhiên, chuyên gia Amit Gur nói hiện vẫn chưa rõ là Trung Quốc sẽ triển khai các hệ thống mới hay vẫn là những hệ thống cũ được di dời trong quá trình nâng cấp căn cứ.ISI cũng đặc biệt chú ý đến tiến độ xây dựng ở phần phía Đông căn cứ Du Lâm. Người phát ngôn ISI Gil Or cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng mới cũng như công tác chuẩn bị lắp đặt các hệ thống tên lửa đất đối hạm, giống như ở khu phía Tây căn cứ này./.