Cảnh sát triển khai ngăn chặn người biểu tình chống quá khích tại khu vực gần Đài truyền hình Venezuela ở Caracas ngày 20/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/7, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến, dự kiến diễn ra vào ngày 30/7.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại buổi họp báo, bà Lucena cho biết sẽ tăng cường an ninh để bảo vệ các cử tri đi bỏ phiếu, thực thi quyền công dân, trong bối cảnh phe cánh hữu đối lập đe dọa phá hoại cuộc bầu cử.Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Venezuela (Ceofanb) Remigio Ceballos khẳng định quân đội sẽ tuân thủ Hiến pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino thông báo sẽ huy động 232.000 binh sỹ tham gia đảm bảo trật tự, an ninh vào cuối tuần tới trên toàn quốc.Trong khi đó, Ngoại trưởng Samuel Moncada tố cáo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) âm mưu kích động lật đổ chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro.Đây là phản ứng đầu tiên của chính phủ Venezuela liên quan tới tuyên bố của Giám đốc CIA Mike Pompeo, thừa nhận cơ quan này phối hợp với Mexico và Colombia chống cuộc cách mạng Bolivar ở nước Nam Mỹ do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng.Trên tài khoản Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Moncada tố cáo chính phủ Venezuela hiện đang phải đương đầu với các cuộc bạo loạn “phátxít”, do kẻ thù bên ngoài sắp đặt và tiến hành.Ông này cũng bác bỏ những lời đe dọa của Nhà Trắng chống Caracas và khẳng định hành vi của Washington vi phạm luật phát quốc tế.Ông Moncada chỉ trích chính sách “lá mặt lá trái” của Mỹ, kích động các hành vi bạo lực của phe cánh hữu đối lập tại nước này kể từ đầu tháng Tư tới nay, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Ông kêu gọi người dân nước này bảo vệ nền dân chủ và chủ quyền đất nước.Hơn 6.200 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử vào Quốc hội lập hiến gồm 545 ghế, trong đó 364 người đại diện cho các địa phương và 181 người đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro nhằm đưa Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hiện nay, thiết lập hòa bình và ổn định.Theo Tổng thống Maduro, đây là con đường duy nhất giúp giải quyết bất đồng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này./.