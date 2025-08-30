80 năm Quốc khánh: Không gian văn hóa “Sắc đỏ Ba Đình” rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Tối 30/8, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” với nhiều hoạt động nghệ thuật, quảng bá văn hóa-du lịch đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định hình ảnh Thủ đô sáng tạo, giàu bản sắc.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, chương trình chuỗi hoạt động du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình” là sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa quan trọng của Thủ đô, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc.

Chương trình góp phần kết nối điểm đến, giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến du lịch tại địa bàn phường Ba Đình, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam cũng như tăng trưởng kinh tế-xã hội của Thành phố.

Điểm nhấn khởi động cho dự án “Sắc đỏ Ba Đình” là 28 nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800m (phường Ba Đình, Hà Nội) tạo nên hình ảnh chưa từng có ở Thủ đô, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Xuyên suốt 4 ngày của chương trình (từ ngày 30/8/2025-02/9/2025), nhân dân và du khách được trải nghiệm đa dạng các không gian, hoạt động đặc sắc, mới lạ. Nhiều không gian văn hóa-trải nghiệm được thiết kế, từ triển lãm “80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,” tiểu cảnh trang trí gắn kết tuyến phố, đến khu vực trưng bày sản phẩm du lịch, chụp ảnh với tiểu cảnh, trang trí cộng hưởng.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800m (phường Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Đặc biệt, hoạt động theo chủ đề “Con đường di sản” đã dẫn du khách tham quan, dâng hương tại các di tích tiêu biểu như đền Quán Thánh, đền Thủy Trung Tiên, đình An Trí; trải nghiệm các gian hàng trưng bày trên tuyến phố Trúc Bạch và trên bốn toa tàu điện 2 tầng được thiết kế theo chủ đề “Toa phở,” “Toa Bao cấp,” “Toa thóc lúa gạo,” “Toa trà-café.”

“Sắc đỏ Ba Đình” còn giới thiệu ngày hội ẩm thực Hà Nội, từ không gian ký ức ẩm thực xưa, khu ẩm thực Ngũ Xã-Ba Đình, đến các gian hàng ẩm thực đường phố Việt Nam.

Song song là chuỗi chương trình nghệ thuật: biểu diễn ca trù tại đình An Trí, biểu diễn tương tác nghệ thuật đường phố, … tạo điểm nhấn hấp dẫn cho không gian văn hóa Ba Đình trong những ngày lễ lớn.

Đáng chú ý, các hoạt động cộng đồng như “Trạm độc lập” cũng thu hút sự tham gia đông đảo: trạm tiếp sức nước uống, trạm đổi cờ Tổ quốc, bảng “Lưu lại cảm xúc” nơi người dân và du khách viết, vẽ cảm nhận về độc lập-tự do, tình yêu quê hương đất nước; cùng với không gian trải nghiệm du lịch xanh, du lịch số.

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình Phạm Thị Diễm mong muốn chương trình "Sắc đỏ Ba Đình" là hành trình kết nối những ký ức thiêng liêng của dân tộc với cuộc sống hiện tại của Thủ đô, là dịp để nhân dân nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, thêm tin tưởng và khát vọng vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết thời gian tới, phường Ba Đình tiếp tục phát huy giá trị di sản gắn với việc bảo tồn và sáng tạo; qua đó không chỉ giữ gìn nguyên vẹn những di tích cổ kính, mà còn thổi vào đó hơi thở đương đại bằng các hoạt động nghệ thuật, lễ hội, không gian trải nghiệm tương tác, để di sản trở nên sống động và gần gũi hơn với mọi người.

Trước giờ khai mạc, khoảng 500 người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng đã diễu hành trên tuyến phố, tạo nên bầu không khí sôi động, trang nghiêm, hòa cùng niềm vui chung của cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với sự đầu tư công phu và sáng tạo, chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô trong dịp đại lễ, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, giàu bản sắc và ngày càng phát triển bền vững./.

Hà Nội chuẩn bị đón tiếp chu đáo các đoàn đại biểu dự Lễ A80 Thành phố Hà Nội chuẩn bị chu đáo đón 6.570 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với kế hoạch tổ chức an toàn, trang trọng và ý nghĩa.