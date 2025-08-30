Hà Nội chuẩn bị đón tiếp chu đáo các đoàn đại biểu dự Lễ A80

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay đã có 33 tỉnh, thành phố đã xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với hơn 6.570 đại biểu.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp đón các đại biểu về Thủ đô dự đại lễ, ngày 29/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 4868/UBND-LSLT về việc công tác đón tiếp đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch 173/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố; các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị ngày 23/8/2025 và các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác đón tiếp đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chu đáo, trọng thị, đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức công tác bố trí ăn, nghỉ, đi lại, đón tiếp các đại biểu đảm bảo trang trọng, chu đáo, trọng thị.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đầu mối đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố chuẩn bị Giấy mời, thẻ đại biểu; Thẻ, phù hiệu xe đại biểu theo danh sách phân bổ; sơ đồ chỗ ngồi.

Công an thành phố, Sở Xây dựng phối hợp xây dựng phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, hướng di chuyển của các đoàn, điểm tập kết xe... (từ cửa ngõ thành phố đến khách sạn, từ khách sạn đến Quảng trường Ba Đình và ngược lại...) đảm bảo công tác đưa đón đại biểu được an toàn, thuận lợi.

Sở Y tế đảm bảo điều kiện, phương án y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn đại biểu lưu trú.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã, phường (nơi có khách sạn đại biểu lưu trú, điểm dừng nghỉ) đảm bảo công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường...; phối hợp Sở Du lịch trong công tác đón tiếp đại biểu; cử cán bộ tham gia trực tại các khách sạn đại biểu lưu trú.

Hiện, thành phố đã chuẩn bị phương án bố trí lưu trú tại nhiều khách sạn lớn, chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các địa phương trong việc giới thiệu cơ sở lưu trú uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ.

Đối với nhóm khách mời đặc biệt, gồm 16 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang tiêu biểu, Hà Nội bố trí lưu trú tại khách sạn Daewoo và có mặt tại Thủ đô trước 1 ngày diễn ra lễ chính thức. Trong đó, riêng 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng được Sở Nội vụ trực tiếp đón tại nhà, đưa ra khách sạn, thể hiện sự tri ân sâu sắc, đồng thời bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn tuyệt đối cho các đại biểu cao tuổi.

Việc chuẩn bị này không chỉ là sắp xếp kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa lớn, khẳng định tinh thần “Uống nước nhớ nguồn,” sự biết ơn và tôn vinh đối với những cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sở Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp làm việc với các địa phương, đặc biệt là các phường trọng điểm du lịch như: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ... để triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, Sở Du lịch chủ động phối hợp với địa phương thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các đơn vị cơ sở lưu trú nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch.

Phối hợp với các địa phương hướng dẫn, vận động các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch đẩy mạnh phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” Thủ đô trong dịp này, cùng với khuyến khích các cơ sở mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, nhân dân.

Trong dịp này, Sở cũng phối hợp với phường, xã triển khai các sự kiện văn hóa-du lịch bên lề, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, quảng bá các sản phẩm và điểm đến của Hà Nội. Huy động lực lượng tình nguyện viên là sinh viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm du lịch, khu vực tập trung đông khách.

Với sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, Hà Nội sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại, bảo đảm để các đại biểu, nhân dân Thủ đô và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa và trọn vẹn./.