Hân hoan chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành trong niềm tự hào dân tộc

Sáng sớm 30/8, không khí háo hức đang bao trùm khắp các con phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội trong buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngay từ sớm tinh mơ, trên vỉa hè trên các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Lê Hồng Phong, Đội Cấn, Giang Văn Minh, Thanh Niên, Lê Duẩn... người dân đã nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi có vị trí tầm nhìn tốt để được tận mắt chứng kiến khí thế hùng tráng của đoàn diễu binh, diễu hành. Ai nấy đều mang theo cờ đỏ sao vàng, tươi cười trò chuyện, tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào lúc 5 giờ sáng 30/8 tại khu vực ngã tư Hùng Vương-Trần Phú, vị trí "vàng" có thể xem toàn bộ các khối diễu binh và khí tài quân sự đi qua, đông đảo người dân đã ngồi trật tự.

Cơn mưa nhẹ buổi sáng không làm khó những tấm lòng yêu nước đang một lòng hướng về ngày Đại lễ.

Lấy từ trong balô ra chiếc máy ảnh đã cũ, Đại tá Phạm Văn Thông, cựu chiến binh Thông tin, nay đã hơn 70 tuổi cho biết ông có sở thích chụp ảnh từ hồi trẻ, nhưng chỉ chụp chơi cho vui.

Từ nhiều ngày trước, ông đã mang chiếc máy ảnh quen thuộc đi kiểm tra tổng thể để "không bỏ sót hình ảnh nào khi xem lễ tổng duyệt hôm nay."

"Náo nức lắm, yêu thương lắm đồng bào mình. Tôi về đây từ hôm qua, gửi xe ở phố Vũ Thạnh rồi đi bộ vào. Dọc đường đi, dù được con cháu kể nhiều về không khí đón chào của người dân trên đường phố, nhưng trực tiếp chứng kiến, tôi thực sự xúc động. Đây thực sự là ngày hội lớn của non sông, của mỗi người dân Việt Nam," bác Phạm Văn Thông chia sẻ.

Đông đảo người dân chờ trên phố Văn Cao thức xuyên đêm chờ đón sự kiện. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Còn tại góc phố Lê Thánh Tông giao Lý Thường Kiệt, một nhóm bạn trẻ chọn cho mình một chỗ nghỉ tạm qua đêm, giữ tinh thần và sức khỏe để tiến về các tuyến phố có đoàn diễu hành, diễu binh đi qua.

Cô gái Phạm Thị Phương Uyên, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng cho biết, em và chị họ ra Hà Nội từ ngày 27/8, kịp xem buổi tổng duyệt.

Nở nụ cười tươi tắn, cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Sài Gòn kể, em đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyến ra thăm Thủ đô và dự Đại lễ A80, trong đó có cả danh sách các địa danh, các món ăn nổi tiếng ở Hà Nội.

"Em đã được dự Đại lễ A50 và nay là A80. Cả hai đều cho em một cảm nhận chung rất lớn, đó là lòng yêu nước ở những người trẻ. Không phải điều gì quá lớn lao mà chỉ bắt đầu từ những việc làm đơn sơ, giản dị. Em đã thấy các bạn thanh niên tình nguyện không quản ngại khó khăn hỗ trợ người cao tuổi. Em cũng thấy các cô lao công cần mẫn nhặt từng miếng rác để giữ cho ngày Đại lễ được trọn vẹn. Đất nước mình, dù nơi nào vẫn thật đẹp," Phương Uyên xúc động tâm sự.

Còn tại khu vực đường Thanh Niên, hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi xếp hàng ngay ngắn, háo hức chờ đến khi buổi tổng duyệt bắt đầu. Một số người cho biết, khu vực này đã chật kín người từ khoảng 1 giờ sáng 30/8.

Ông Nguyễn Hồng Nam, cựu chiến binh 78 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám chia sẻ dù đây đã là lần thứ 3 ông được chứng kiến lễ diễu binh diễu hành (lần đầu là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, lần thứ 2 là dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh) tuy nhiên, ở lần thứ 3 này ông vẫn không khỏi háo hức.

Dù đã cao tuổi nhưng ông Nam vẫn cố gắng có mặt từ sớm chờ xem diễu binh diễu hành để được hô vang “Việt Nam” mỗi khi đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Riêng anh Trịnh Đình Công (33 tuổi, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội) cho biết: Thực hiện lời hứa với các con muốn được tận mắt xem các chú bộ đội, công an duyệt binh, diễu hành, gia đình đã thu xếp vào nội thành Hà Nội từ chiều 29/8 để hòa chung không khí trang nghiêm, rộn ràng. Theo anh Công, đây cũng là cách gia đình giáo dục cho các con niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay. Cả gia đình đang rất háo hức mong chờ màn trình diễn của khối xe tăng, bánh xích.

Tương tự, 4 người trong gia đình chị Đinh Thị Ninh (37 tuổi, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) cũng đến xếp hàng trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học từ tối 29/8 để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Chị Đinh Thị Ninh hồ hởi cho biết, các thành viên trong gia đình đều háo hức muốn nhìn tận mắt các khối diễu binh, diễu hành, nên có phải ngồi dưới mưa từ đêm qua tới sáng nay cũng cảm thấy xứng đáng. Bởi không phải ai trong cuộc đời cũng có vinh dự được sống trong bầu không khí ngập tràn tình yêu nước, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hào hùng, tôn vinh lòng tự hào dân tộc.

Khu vực ưu tiên được dành cho các cựu chiến binh, người già và trẻ em trên tuyến phố Tràng Tiền. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại ngã tư Tràng Thi-Quang Trung, hàng nghìn người đã có mặt từ sáng sớm với cờ đỏ sao vàng và tâm lý háo hức xen lẫn niềm tự hào dân tộc khi sắp được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh diễu hành trong buổi tổng duyệt.

Nhiều người dân cho biết đã đến đây từ chiều tối 29/8 nhằm có được chỗ quan sát thuận lợi nhất. Đặc biệt, dễ nhận thấy nhiều người nước ngoài đã có mặt từ sớm để chứng kiện tận mắt sự kiện trọng đại này.

Ông Bob Deney (quốc tịch Australia) cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh của các bạn. Vì thế tôi đến đây từ khoảng 4 giờ sáng để được chứng kiến tận mắt và tôi thích không khí này. Mọi người khoác lên mình những bộ trang phục in hình cờ đỏ sao vàng, luôn tươi cười dù trời mưa và hơi lạnh. Tôi sẽ đứng đây, hoà mình cùng các bạn cho đến khi kết thúc buổi lễ.”

Không khí “lễ hội” cũng diễn ra rất sớm tại khu vực tuyến đường Lê Duẩn, từ sáng sớm đã trở nên sôi động. Người dân tập trung ngay ngắn trên vỉa hè cùng nhau hát vang "Quốc ca" tạo nên bầu không khí gắn kết, rộn ràng. Tiếng hát hòa cùng tiếng vỗ tay như tiếp thêm tinh thần, khiến sự háo hức chờ đợi đoàn diễu binh càng dâng cao.

Chị Lê Mai Linh, 47 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ cùng gia đình có mặt từ sớm hào hứng chia sẻ: "Dù quãng đường di chuyển khá xa và vất vả nhưng khi tìm được chỗ ngồi ưng ý để chờ đoàn diễu binh đi qua, cả gia đình đều cảm thấy háo hức và tràn đầy mong đợi, mọi mệt mỏi như tan biến."

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành sắp diễn ra có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển.

Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Các khối xe, pháo của Quân đội gồm: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.../.

