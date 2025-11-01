99,99% số người nghỉ việc theo Nghị định 178 đã nhận tiền

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), đến ngày 28/10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; trong đó, Trung ương có 47.921 người (chiếm 32,63%), địa phương 98.926 người (chiếm 67,37%).

Trong tổng số trên, số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người (48,77%), số người hưởng chính sách thôi việc là 75.237 người (51,23%).

Có 146.836 người đã được nhận tiền (99,99%), trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%). Còn 11 người chưa được nhận tiền.

Hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu, bình quân 41 người/cấp xã, trong đó 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; còn 5,4% (6.182 người) chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với 3.319 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đã kiện toàn 3.276 Chỉ huy trưởng (98,7%), 3.181 Phó Chỉ huy trưởng (95,8%) và 2.273 Trợ lý (68,5%).

Trong tháng 10/2025, các địa phương tích cực rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã, khắc phục đáng kể tình trạng bố trí chưa phù hợp vị trí việc làm trong 3 tháng đầu vận hành mô hình.

Cán bộ, chuyên viên từ Thành phố Hồ Chí Minh được "biệt phái" xuống xã để tiếp nhận hồ sơ "phi địa giới" hành chính. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Điển hình như tỉnh Lâm Đồng tăng cường, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ về hỗ trợ cấp xã với lực lượng ban đầu hơn 730 người, điều động 79 công chức, viên chức, tiếp nhận 49 công chức.

Tỉnh Phú Thọ điều động 194 công chức từ tỉnh về xã và từ xã, phường thừa sang nơi thiếu, biệt phái 291 công chức từ tỉnh về xã và nội bộ cấp xã.

Thành phố Đà Nẵng tiến hành biệt phái 75 công chức chuyên ngành đất đai, tăng cường 120 công chức chuyên ngành tư pháp, xây dựng, y tế, tài chính cho các xã miền núi, khó khăn.

Tỉnh Lai Châu tăng cường 165 công chức, viên chức từ tỉnh về cấp xã.

Thành phố Hải Phòng biệt phái, tăng cường 114 vị trí, điều động 60 vị trí là công chức, viên chức thuộc Sở, ngành, công nghệ thông tin cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu.

Tỉnh Thái Nguyên đã điều động 132 vị trí là công chức chuyên ngành kế toán, nông nghiệp, môi trường, chuyển đổi số, xây dựng, địa chính về các xã. Tỉnh Điện Biên thực hiện biệt phái tăng cường 114 công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về các xã, phường.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, biệt phái cho cấp xã là 101 công chức, viên chức.

Tỉnh Quảng Trị thực hiện tăng cường, biệt phái, điều động, tuyển dụng đối với 86 trường hợp để bố trí tại cấp xã.

Tỉnh Bắc Ninh điều động 14 vị trí từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu và biệt phái 60 công chức có chuyên ngành lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai từ các đơn vị cấp tỉnh về cấp xã.

Tỉnh Ninh Bình điều động 59 công chức, viên chức từ tỉnh về xã và từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu; biệt phái 48 công chức, viên chức từ tỉnh về xã, từ Đảng sang chính quyền.

Tỉnh Khánh Hoà điều động 43 công chức từ cấp tỉnh về cấp xã, luân chuyển, cân đối nội bộ đối với 73 công chức, viên chức.

Tỉnh Cao Bằng điều động, sắp xếp nội bộ 35 lượt cán bộ, công chức cấp xã để bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, 34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Một số địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Khánh Hòa, Thái Nguyên./.

