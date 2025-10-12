Đề nghị điều chỉnh thời hạn chi trả nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10/2025, đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8/2025 nhưng đến nay chưa được thanh toán.

Đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo tính thực tiễn trong triển khai, đồng thời vẫn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần ổn định tâm lý và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời hạn hoàn thành dứt điểm chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67 là trước ngày 15/10/2025.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10/10/2025 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Nhưng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h00 ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí. Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày từ 8 - 9/10/2025 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ bổ sung ngân sách cho một số đơn vị như Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC./.

Chi trả chế độ theo Nghị định 178 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu Kho bạc Nhà nước các khu vực bố trí Lãnh đạo và chuyên viên trực làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đảm bảo công tác chi trả cho các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy.