Á hậu Minh Kiên trở lại màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026

Với vai diễn mới, Kiên phải chuẩn bị nhiều hơn về thể lực, tâm lý để có thể theo kịp tiến độ quay và yêu cầu của nhân vật. Dù áp lực khá lớn, nhưng Kiên xem đây là cơ hội để thử thách bản thân.

Á hậu Minh Kiên sẽ trở lại màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Á hậu Minh Kiên sẽ trở lại màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Á hậu Huỳnh Minh Kiên vừa được công bố góp mặt trong dàn diễn viên chính thức của bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh). Trước đó, cô từng đảm nhận vai nữ chính trong dự án “Bus - Chuyến xe một chiều - bộ phim đánh dấu cột mốc quan trọng của người đẹp trên con đường điện ảnh.

Chia sẻ về dự án mới, Minh Kiên cho biết: “Nếu dùng 3 từ để nói về bộ phim này, Kiên sẽ chọn ‘hấp dẫn - hành động - bí ẩn.’ Kiên tin rằng đây sẽ là bộ phim giữ được sự tập trung của khán giả từ đầu đến cuối. Với vai diễn mới, Kiên phải chuẩn bị nhiều hơn về thể lực lẫn tâm lý để có thể theo kịp tiến độ quay và đáp ứng yêu cầu của nhân vật. Dù áp lực khá lớn, nhưng Kiên xem đây là cơ hội để thử thách và hoàn thiện bản thân trong vai trò một diễn viên thực thụ.”

Theo ê-kíp sản xuất, vai diễn của Á hậu Minh Kiên trong phim đòi hỏi sự kết hợp giữa hành động và chiều sâu tâm lý. Đây cũng là cơ hội để cô thể hiện khả năng biến hóa, khẳng định tính nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trại buôn người thuộc thể loại hành động, tâm lý, xoay quanh cuộc đấu tranh nhằm vạch trần những đường dây tội phạm tinh vi. Bộ phim kết hợp yếu tố kịch tính, điều tra và hành động, mang đến nhiều thử thách cho dàn diễn viên khi tham gia.

a-hau-minh-kien-cung-steve-nguyen.jpg
Lễ khai máy dự án phim. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu Miss World Vietnam 2023, Minh Kiên cũng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, thường xuyên tham gia sự kiện giải trí.

Minh Kiên có lợi thế ngoại hình hiện đại, kinh nghiệm từ các hoạt động nghệ thuật và tinh thần cầu tiến. Việc cô tiếp tục được tham gia tuyến nhân vật chính trong một dự án điện ảnh có đề tài xã hội nhức nhối được xem là bước tiến đánh dấu sự phát triển bền vững trong sự nghiệp.

Bộ phim Trại Buôn Người hiện đang trong quá trình sản xuất và dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 27/3/2026./.

a-hau-minh-kien.jpg
