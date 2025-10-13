Ai Cập truy tìm bức tranh cổ quý hiếm bị trộm khỏi lăng mộ Khenti-Ka

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết một bức tranh cổ quý hiếm có niên đại từ thời Cổ Vương quốc (khoảng 2686-2181 trước Công nguyên) đã biến mất khỏi lăng mộ Khenti-Ka nổi tiếng ở Saqqara, gần thủ đô Cairo của nước này.

Vụ việc mới được phát hiện dù bức tranh quý có thể đã bị trộm lấy đi trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019.

Theo Bộ trên, bức tranh là một trong những di sản Ai Cập cổ đại quý hiếm và nó mô tả một phần dòng chữ khắc trên tường liên quan đến lịch và các mùa trong năm.

Nhóm trộm đã dùng cưa cắt bức tranh ra khỏi tường của lăng mộ Khenti-Ka và việc bức tranh "biến mất" chỉ được phát hiện khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê hiện vật khảo cổ.

Các cơ quan khảo cổ đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ và sổ sách liên quan đến hiện vật ở Saqqara để xác định chính xác thời điểm bức tranh biến mất.

Ngoài ra, một số biện pháp pháp lý cũng được thực hiện để chuyển vụ việc sang cơ quan công tố tiến hành điều tra.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết đang theo dõi sát cuộc điều tra này và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Lăng mộ Khenti-Ka được sử dụng làm nơi lưu trữ khảo cổ từ những năm 1950 và không được mở cửa cho đến năm 2019.

Vụ mất bức tranh cổ quý hiếm được phát hiện chỉ vài tuần sau vụ trộm gây chấn động giới khảo cổ học hồi tháng trước khi một chiếc vòng tay vàng có niên đại từ khoảng 1070-664 trước Công nguyên đã "bốc hơi" khỏi Bảo tàng Ai Cập ở thành phố Tahrir.

Chiếc vòng tay được làm bằng vàng nguyên chất và gắn một viên đá lapis lazuli quý hiếm, được trưng bày tại sảnh của bảo tàng trước khi được chuyển đến phòng phục chế để chuẩn bị đưa đi trưng bày tại một triển lãm ở nước ngoài.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy một chuyên gia phục chế tại bảo tàng đã lấy trộm chiếc vòng này./.

Ai Cập: Bia đá vôi cổ từ lăng mộ Khentika mất tích bí ẩn Một bia đá vôi cổ từ lăng mộ Khentika thuộc khu khảo cổ Saqqara, gần thủ đô Cairo, Ai Cập mất tích bí ẩn cho dù lăng mộ này được niêm phong hoàn toàn và không được mở ra kể từ năm 2019.