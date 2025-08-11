Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/8 đã công bố kế hoạch cho phép thêm nhiều nhà báo nước ngoài được đi cùng với quân đội Israel để đưa tin bên trong Gaza.

Phát biểu họp báo về tầm nhìn của Israel đối với xung đột tại vùng lãnh thổ của Palestine, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng tôi đã quyết định và chỉ đạo quân đội đưa các nhà báo nước ngoài vào, nhiều hơn nữa, rất nhiều. Có vấn đề về đảm bảo an ninh, nhưng tôi nghĩ vấn đề đó có thể được giải quyết một cách có trách nhiệm và cẩn thận.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch vừa đề cập.

Việc tiếp cận Dải Gaza đã bị Israel kiểm soát chặt chẽ suốt 22 tháng diễn ra cuộc chiến chống Hamas.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Gaza sau vụ tập kích của Hamas vào ngày 7/10/2023, Israel đã ngăn chặn hầu hết các phóng viên nước ngoài tiếp cận độc lập vùng lãnh thổ này, viện dẫn lý do an ninh.

Các hãng thông tấn quốc tế từ lâu đã phải dựa vào các nhà báo địa phương tại Gaza để đưa tin và quay phim về cuộc chiến.

Al Jazeera cáo buộc quân đội Israel sát hại 4 phóng viên

Theo THX, Al Jazeera và các nguồn tin y tế tại Gaza cáo buộc quân đội Israel (IDF) đã sát hại 4 phóng viên làm việc cho kênh truyền hình của Qatar trong vụ tấn công ngày 10/8.

Al Jazeera đưa tin 2 nhà báo Anas Al-Sharif và Mohammed Qreiqeh, cùng 2 phóng viên quay phim Ibrahim Zaher và Mohammed Noufal, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Gaza.

Ông Mohammed Abu Selmiya - Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa - ghi nhận 5 người Palestine đã thiệt mạng do cuộc không kích của Israel, trong đó có 4 phóng viên nêu trên của Al Jazeera.

Theo các nguồn tin phòng vệ dân sự Palestine, IDF đã tấn công trực tiếp vào lều của các phóng viên, khiến 4 người thiệt mạng, trong khi nạn nhân thứ năm vẫn chưa được xác định danh tính vì thi thể của anh ta “bị tan thành nhiều mảnh.”

IDF sau đó ra tuyên bố thừa nhận đã hạ sát Anas Al-Sharif tại Thành phố Gaza trong một cuộc không kích, cáo buộc phóng viên của Al Jazeera dính líu tới Hamas.

Theo IDF, “Anas Al-Sharif từng là thủ lĩnh một nhóm khủng bố trong tổ chức khủng bố Hamas và chịu trách nhiệm tiến hành những cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào dân thường Israel và binh sỹ IDF.”

IDF khẳng định các tài liệu được tìm thấy đã chứng tỏ mối liên hệ của Al-Sharif với Hamas, bao gồm “danh sách nhân sự, danh sách các khóa huấn luyện khủng bố, danh bạ điện thoại và hồ sơ lương bổng.”

Trong khi đó, Al Jazeera tuyên bố “không có bằng chứng nào cho thấy Al-Sharif đã tham gia bất kỳ hành động thù địch nào”./.

