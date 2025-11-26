An Giang: Gom yêu thương gửi đồng bào vùng thiên tai ở miền Trung, Tây Nguyên

Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Những ngày qua, người dân An Giang với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” đã và đang dành nhiều tình cảm sẻ chia, chung tay đóng góp tiền, hiện vật, kịp thời trao gửi yêu thương với mong muốn giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại điểm tiếp nhận cộng đồng ở địa chỉ 194 Lý Thái Tổ (khóm 6, phường Long Xuyên), không khí tiếp nhận hàng cứu trợ luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối muộn.

Từng bao gạo, thùng mì, sữa, nước suối, dầu gió, quần áo... được người dân đóng gói, gửi tới “tiếp sức” cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Chị Phan Trang (ngụ khóm 6, phường Long Xuyên) cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chị đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Nhiều người dân, nhà hảo tâm đã trực tiếp gửi tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước suối, sữa, quần áo, chăn màn, đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Chị đã kêu gọi các tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại hàng hóa trước khi đưa lên xe vận chuyển ra các tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa.

Sau hơn 4 ngày kêu gọi, chị và các thành viên trong nhóm đã tiếp nhận được hơn 100 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại như gạo (gần 50 tấn), mỳ tôm (gần 8.000 thùng) cùng hàng nghìn lốc nước suối, sữa, quần áo, kem đánh răng, dầu ăn, dầu gió, muối.

Tối 25/11, hàng hóa đã được nhóm đưa lên 6 xe tải lớn để kịp vận chuyển đến người dân vùng lũ ngay trong đêm.

Giữa dòng người mang hàng đến điểm tiếp nhận tại trụ sở của Sở Y tế tỉnh An Giang (đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên), chị Trần Thị Nhung (ngụ khóm 2, phường Long Xuyên) đã quyên góp quần áo cũ đã được phân loại trước cùng 3 thùng mì.

“Mình không dư dả gì nhưng giúp được chút nào cho người dân lúc này là phải giúp” - chị Nhung chia sẻ rồi vội vã quay về chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo.

Tương tự, khi biết Sở Y tế tỉnh An Giang tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng ảnh hưởng thiên tai, ông Lâm Văn Khoa (ngụ phường Long Xuyên) đã vận động người thân, bạn bè tích cực đóng góp.

Ông mong có thể góp một phần nhỏ bé để san sẻ với mất mát, đau thương mà người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang gánh chịu.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Đoàn Thanh Hùng thông tin do tình hình mưa bão kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, từ ngày 22-24/11, Sở đã phát động chương trình quyên góp quần áo cũ và nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các đơn vị y tế trực thuộc Sở cùng nhiều nhà hảo tâm và người dân. Các cá nhân và tổ chức đã đóng góp thuốc uống và những mặt hàng thiết yếu như quần áo, chăn màn còn sử dụng tốt, nước uống, sữa, gạo, mỳ gói và nhiều nhu yếu phẩm hằng ngày khác.

Kết thúc đợt vận động, Sở cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp được khoảng 100 tấn hàng hóa thiết yếu. Toàn bộ số hàng đã được Sở Y tế bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa để chuyển đến người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Cùng với cả nước, người dân An Giang đều chung tay góp sức hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Những món quà nhỏ “tùy sức”, “tùy tâm” nhưng chan chứa nghĩa tình đã theo các chuyến xe yêu thương đến với người dân vùng vùng lũ.

Giữa lúc người dân vùng ảnh hưởng bão, lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, sự sẻ chia ấy không chỉ là hỗ trợ mà còn là động lực để đồng bào thêm vững tâm vượt qua gian khó./.

